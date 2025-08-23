Accueil
Marc Messier surprend « sa Suzie Lambert » 40 ans après Lance et Compte

Un très beau moment pour les nostalgiques!

Image de l'article Marc Messier surprend «sa Suzie Lambert» 40 ans après «Lance et Compte »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce vendredi, dans le cadre du Grand Bien-Cuit de Marina Orsini à Québec, celle-ci a eu la surprise de voir débarquer sur scène son complice de Lance et Compte pendant 9 saisons, l'interprète de Marc Gagnon, Marc Messier.

Ils m'ont dit "c'est pas possible de faire un bien-cuit à Marina sans que tu sois là". Avez-vous essayé?

Pendant son monologue parfait pour les nostalgiques, Marc Messier a tenté de faire une confidence, qui n'a toutefois floué personne : « À cause de toi, ma carrière n'a jamais levé », a-t-il lancé à une Marina Orsini intriguée.

Puis, le comédien a procédé à expliquer cette affirmation, en indiquant qu'il avait dû se résoudre à vivre dans l'ombre de la comédienne, notamment en jouant dans une petite pièce de théâtre pendant des années, pour « payer le loyer ». Il était évidemment question de Broue, le plus gros succès sur scène au Québec à ce jour.

Après Lance et compte, j'ai toujours été le chum de Suzie Lambert.

Il a ensuite expliqué que comme il n'avait pu jouer l'amoureux dans la série Shehaweh, il avait dû accepter un rôle dans un petit film sans budget, Les boys.

Je le sais-tu moi c'est quoi la "dureté du mental"!

Voilà une phrase qui a particulièrement fait réagir la foule, tandis que Michel Charette, qui était parmi les rôtisseurs de Marina Orsini ce soir-là, répliquait : « Non, mais ton gérant de banque le sait en esti! »

Entre tendresse, bienveillance et moquerie, cette intervention surprise de Marc Messier, près de 40 ans après les débuts de Lance et compte, s'est avérée particulièrement efficace et satisfaisante.

Heureusement pour celles et ceux qui n'étaient pas présents dans la salle ce soir-là, le spectacle sera diffusé sur illico+ à la fin de l'automne.

Lisez notre compte rendu complet du spectacle ici.

