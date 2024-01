Au début de la colonie en Nouvelle-France, la jeune Amérindienne Shehaweh est enlevée par des guerriers Ouendats. Des Blancs viennent à son secours et la confient à Marguerite Bourgeoys qui la baptise et entreprend son éducation. Devenue jeune femme, elle est déportée en France par le marquis de Tracy et présentée à la cour de Louis XIV. Après avoir désobéi à sa protectrice, elle est enfermée à la Pitié-Salpêtrière. Quelques années plus tard, elle revient en Nouvelle-France en tant que fille du roy et se voit forcée de se marier. Après deux ans de mariage, elle quitte son mari et tente de convaincre Frontenac de lui permettre de retourner parmi les siens.