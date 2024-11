Découvrez des images de l'ultime épisode d'À coeur battant

Il ne reste plus que quelques épisodes à la série À coeur battant de Danielle Trottier, un projet qui nous aura sensibilisés autant qu'il nous aura émus.

Depuis ce mardi, on sent l'intrigue s'accélérer, notamment en ce qui a trait au personnage de Christophe L'Allier et sa famille. Après une finalité épouvantable pour le frère de Christophe, l'heure est au bilan. Christophe voudra rencontrer l'homme qui l'a agressé, en compagnie de sa mère.

Voilà que nous pouvons déjà vous présenter quelques images de l'ultime épisode, qui sera présenté le 26 novembre prochain.

Ces images, qui sont disponibles ci-dessous, vous montrent les personnages qui seront de la grande finale.

Le synopsis de l'épisode va comme suit : L’agente Harel (Élodie Bégin) rend visite à Josée (Julie de Lafrenière), la mère d’un ado qui a caché une caméra dans la douche pour filmer sa sœur de 12 ans à son insu. On procède à l’arrestation de celui-ci (Tiago Plourde Asenjo) et de son père, Laurent (Martin Desgagné). Gauthier (Maxime Mailloux) les interroge. Annabelle (Chanel Mings) acceptera-t-elle un règlement à l’amiable ou poursuivra-t-elle sa démarche, comme Gabrielle (Eve Landry) le lui suggère, pour faire un exemple? Christophe assiste à l’ultime explication entre Gabrielle et son père (Marc Messier). Christophe ne s’est pas présenté au CPV et tout le monde s’inquiète pour lui. Il est épuisé et fait un cauchemar où apparaissent Patrick (Jean-Nicolas Verreault), Julie (Larissa Corriveau) et Édith (Micheline Lanctôt). Mal en point à son réveil, il lance un appel à l’aide…

Comment l'autrice choisira-t-elle de conclure le parcours de Christophe L'Allier, l'un des plus beaux personnages à avoir été portés au petit écran dans les dernières années? Pour cela, il faut évidemment saluer le travail du comédien Roy Dupuis, qui a été bouleversant à tous les égards. Quel grand acteur!

À coeur battant se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

La semaine prochaine, soit le 12 novembre, vous pourrez découvrir une nouvelle intrigue mettant en vedette deux personnes âgées en perte d'autonomie, jouées par Sylvie Potvin et Claude Laroche.