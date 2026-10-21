Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Tiago Plourde Asenjo
Comédien
Suivi
Aime
Visionner les images de Tiago Plourde Asenjo
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (7)
Voir tout
Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Comédien
Jacob Fayard (2026)
En cours
Défense d'entrer!
2021 - Aujourd'hui
Comédien
Kevin
En cours
Cache-cache
2026
Comédien
Alex
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Lévi Doré derrière la caméra pour réaliser ce thriller psychologique
Wednesday, October 21, 2026 1:00 PM
Télé
Les téléspectateurs réagissent à la nouvelle intrigue dans
Indéfendable
Wednesday, January 14, 2026 10:35 AM
Télé
La nouvelle intrigue dans
Indéfendable
ne manquera pas d'inquiéter tous les parents
Tuesday, January 13, 2026 12:00 PM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.4.0 - 9817d91b