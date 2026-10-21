Lévi Doré derrière la caméra pour réaliser ce thriller psychologique

Radio-Canada annonce le début du tournage d'une nouvelle série de fiction, un thriller psychologique intitulé Cap, qui sera d'abord proposé sur l'Extra d'ICI Tou.tv en 2027.

Pour l'occasion, le talentueux comédien Lévi Doré, qu'on a pu voir notamment dans Chouchou et Ils vécurent heureux, fait le saut derrière la caméra pour réaliser le projet, scénarisé par Stéphanie Lapointe et Kristine Metz et produit par Trio Orange.

Devant la caméra, une formidable distribution viendra donner vie à cette nouveauté, soit Tiago Plourde-Asenjo, en tête d'affiche, ainsi que Farès Chaanebi, Cassandra Latreille, Clauter Alexandre, Philippe Scrive, Evelyne Brochu, Maxim Gaudette, Pascale Bussières, Vanessa Boudrias et Madeleine Péloquin.

L'histoire ira comme suit : Ben (Tiago Plourde-Asenjo) a 16 ans et une passion : le basket. Mais son avenir est remis en question après une blessure grave qui l’oblige à quitter l’équipe de son sport étude. De plus en plus isolé, il se tourne vers Téo, une intelligence artificielle conversationnelle qu’il a personnalisée. Mais à mesure que leur relation devient fusionnelle, la frontière entre le virtuel et le réel se brouille, entraînant Ben dans une spirale hors de contrôle. Jusqu’où s’enfoncera-t-il?

Vous l'aurez compris, dans Cap, il sera question des dérives de l’intelligence artificielle vues à travers les yeux d'un adolescent, un sujet qui ne pourrait être davantage d'actualité alors que les limites de l'IA inquiète tout le monde en ce moment, tout comme le temps d'écran des jeunes qui est particulièrement nocif sur la santé en général. C'est donc une nouveauté que nous attendrons avec impatience!

Les 10 épisodes de 15 minutes seront mis en ligne en mars 2027 sur ICI Tou.tv Extra.