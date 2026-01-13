Accueil
La nouvelle intrigue dans Indéfendable ne manquera pas d'inquiéter tous les parents

Une histoire qui glace le sang.

Indéfendable
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, les téléspectateurs ont eu droit à une scène pour le moins glaçante dans Indéfendable, alors qu'un jeune homme a froidement abattu sa mère et son frère dans le hall d'entrée de leur maison. Dans le rôle de Jacob Fayard, le jeune comédien Tiago Plourde Asenjo (voir sa photo ici) se montre particulièrement efficace et troublant.

Dès ce mardi, vous verrez que la réaction du jeune homme face au geste terrible qu'il a commis sera particulièrement inquiétante. Les policiers, appelés sur les lieux, n'en reviendront tout simplement pas de l'état de celui-ci.

Son père, interprété par Martin Laroche (voir sa photo ici), arrivera aussi ce mardi, dans un état de choc qu'on peut très bien comprendre. La suite est particulièrement bouleversante, comme vous le constaterez dans les prochains épisodes...

Avec cette histoire, l'autrice Izabel Chevrier s'intéresse à un sujet qui est pour le moins d'actualité, malheureusement, d'autant plus que nous avons assisté à des histoires semblables à plusieurs reprises dans les dernières années, dans la vraie vie. On pense notamment au récent meurtre du réalisateur américain Rob Reiner et de sa femme, par leur fils, alors qu'ils étaient endormis, une affaire qui a fait la une de tous les quotidiens du monde il y a quelques semaines.

Par contre, l'autrice d'Indéfendable en ajoute une couche en faisant un parallèle avec les écrans, qui ne sera pas sans inquiéter tous les parents. En effet, à quel point les écrans - jeux vidéos ou films - peuvent avoir un impact sur le cerveau d'un adolescent? Voilà des questions qui se poseront dans les prochains épisodes et qui ne manqueront pas de résonner dans tous les foyers. En laissant nos enfants utiliser les écrans, sommes-nous un peu coupables de ce qui pourrait arriver ensuite?

C'est sans doute avec le coeur serré que vous regarderez la suite, jusqu'à ce jeudi où les avocats de Jacob feront une découverte étonnante. On ne vous en dit pas plus, mais c'est à voir absolument!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA et TVA+.

Informations complémentaires

