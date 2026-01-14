Les téléspectateurs réagissent à la nouvelle intrigue dans Indéfendable

Depuis lundi, les téléspectateurs découvrent une nouvelle intrigue dans Indéfendable, alors qu'un jeune homme a commis l'impensable en abattant de sang-froid sa mère et son frère. Une scène tragique qui glaçait le sang.

Comme on pouvait se l'imaginer, c'est le genre d'histoire qui fait largement réagir sur les réseaux sociaux. Un commentaire revient plus souvent que les autres.

En effet, le public a tenu à souligner la performance formidable du jeune Tiago Plourde Asenjo, qui incarne Jacob Fayard de main de maître, bien qu'il s'agisse d'un rôle pour le moins délicat. En effet, le comédien doit nous faire croire à la fois à la possibilité d'une maladie mentale, mais aussi à l'aspect inquiétant et déconnecté de son personnage. C'est réussi en tous points!

Les téléspectateurs écrivent :

« Un très gros bravo au jeune comédien...il fait un excellent travail..il réussi à donner à son personnage..le parfait équilibre à son regard entre ...il fait pitié et je suis une terreur...👍 »

« Ouf quel acteur Jacob Waww son regard fait peur »

« Depuis hier c quelque chose oufff et Jacob tu es un très bon acteur ton personnage me donne la chair de poule et ton regard me fige bin raide, mille fois bravo. »

« Les acteurs dans cette émission sont tellement bien dirigés....utile performance !!! »

« Bravo !! Excellent Comédien...Jacob.... »

« Ouf quel acteur Jacob Waww son regard fait peur J’adore cette série »

« Quel comédien ce jeune wow!!!! »

L'autrice de la série, Izabel Chevrier, y va également de ses bons mots pour Tiago : « Il est extraordinaire! »

On avait pu voir Tiago précédemment dans Défense d'entrer!, dans le rôle de Kevin, puis dans Sans rendez-vous et Doute raisonnable.

Son rôle dans Indéfendable est dans ses premiers rôles principaux et parions que nous n'avons pas fini de le voir dans notre petit écran, avec un talent comme le sien!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Dès ce soir, vous assisterez au retour d'un personnage que vous aviez déjà vu dans une précédente saison de la quotidienne. C'est à ne pas manquer!