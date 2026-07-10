Dernier rôle en carrière pour Marc Messier dans Le gouffre lumineux : L'équipe se souvient

Après l'annonce du décès de Marc Messier, qui a bouleversé tout le Québec, nous réalisions que sa dernière performance en carrière serait celle qu'il offre, depuis aujourd'hui, dans la série Le gouffre lumineux sur l'Extra, dans laquelle il incarne le père du personnage principal, interprété par Marie-Ève Perron. Lisez nos impressions sur la série ici.
S'il faut voir cette série, qui fait oeuvre utile, pour ses grandes qualités narratives et artistiques, il faut aussi la visionner pour revoir notre cher Marc Messier nous éblouir, une fois de plus, en mélangeant habilement la comédie et le drame, dans une performance plus qu'attendrissante.
Il partage plusieurs de ses scènes avec la comédienne Sylvie Léonard, qui interprète sa conjointe, de même que Linda Sorgini, qui joue son ex-femme. Lors du visionnement de presse, organisé en présence des médias, de l'équipe du film et de nombreuses survivantes du cancer, il était impossible de ne pas parler de Marc Messier, l'homme et l'artiste, qui a laissé une impression impérissable. (Le texte se poursuit plus bas)
La productrice Julie Snyder indique : « C'était probablement ses derniers jours de tournage. Évidemment, nous, on ne le savait pas du tout. Personne ne le savait. C'est drôle parce qu'à un moment donné, Myriam [Verreault, la réalisatrice, NDLR] m'a dit "il faut que tu vois une scène avec Marc Messier". Elle me dit "il a improvisé quelque chose et je l'ai laissé". Je lisais aussi sur Marc Messier comment il improvisait même dans les textes de Claude Meunier. »
Il y a d'ailleurs une scène marquante dans Le gouffre lumineux, qui était dans le scénario, dans laquelle le personnage de Marc Messier fait une autoréférence à son personnage dans La petite vie. Le comédien a accepté cette demande « risquée », alors que la réalisatrice Myriam Verreault lui a dit : « Il y a juste toi qui peut nous faire ça dans la série et que ça passe. »
Tout le monde était content de vivre ça avec Marc. C'était comme un hommage à lui-même.
La réalisatrice ajoute : « Il est tout le temps sur la limite du "c'est tu trop ou c'est du génie". Je trouve qu'il allait dans le génie tout le temps. On était complètement fan de Marc quand il était sur le plateau. Il n'est pas venu souvent, mais il est venu assez pour nous marquer. Comme s'il faisait partie de l'équipe. Il comprenait nos blagues. »
Il y a beaucoup de scènes touchantes qui s'en viennent avec lui.
« Il s'avère un papa vraiment touchant », conclut l'équipe
Le résultat est à voir dans la série Le gouffre lumineux, dont les 10 épisodes sont d'ores et déjà offerts sur l'Extra d'ICI Tou.tv.