Dernier rôle en carrière pour Marc Messier dans Le gouffre lumineux : L'équipe se souvient

Après l'annonce du décès de Marc Messier, qui a bouleversé tout le Québec, nous réalisions que sa dernière performance en carrière serait celle qu'il offre, depuis aujourd'hui, dans la série Le gouffre lumineux sur l'Extra, dans laquelle il incarne le père du personnage principal, interprété par Marie-Ève Perron. Lisez nos impressions sur la série ici.

S'il faut voir cette série, qui fait oeuvre utile, pour ses grandes qualités narratives et artistiques, il faut aussi la visionner pour revoir notre cher Marc Messier nous éblouir, une fois de plus, en mélangeant habilement la comédie et le drame, dans une performance plus qu'attendrissante.

Il partage plusieurs de ses scènes avec la comédienne Sylvie Léonard, qui interprète sa conjointe, de même que Linda Sorgini, qui joue son ex-femme. Lors du visionnement de presse, organisé en présence des médias, de l'équipe du film et de nombreuses survivantes du cancer, il était impossible de ne pas parler de Marc Messier, l'homme et l'artiste, qui a laissé une impression impérissable. (Le texte se poursuit plus bas)