Le projet d'humour de Patrice L'Écuyer dévoilé par erreur

En remontant 32 ans dans le passé, on atterrit en 1993, l'année où Bernard Fortin et Patrice présentaient en duo le spectacle d'humour Merci beaucoup! aux 4 coins du Québec, rencontrant un vif succès. Ce n'est pas d'hier que Patrice L'Écuyer scrute les salles du Québec, présentant divers numéros humoristiques ici et là, notamment cet été au gala ComédiHa! de Laurent Paquin. On en parlait dans cet article.

L'animateur de Silence, on joue! avait d'ailleurs affirmé il y a quelque temps que son premier one-man show était écrit, mais qu'il hésitait encore à le présenter au public. Se pourrait-il qu'il ait enfin décidé de franchir le pas? Il semble que oui!

D'ailleurs, la salle Albert-Dumouchel de Salaberry-de-Valleyfield dispose d'une page sur laquelle on apprend que les billets d'un spectacle d'humour d'un certain Patrice L'Écuyer seront en prévente le 14 novembre prochain. Les détails ici.

Quoi qu'il en soit, nous avons bien hâte d'en apprendre plus sur L'Écuyer, après seulement 32 ans d'absence sur scène, un projet qui s'annonce palpitant au plus haut point! Le populaire animateur sera d'ailleurs à Tout le monde en parle ce dimanche. Il se pourrait bien que nous ayons droit à de plus amples détails.