Vos séries d'ICI Télé en images : Semaine du 21 février

Avec des enfants, souvent l'alimentation devient une source de stress. Isabelle n'y échappe pas, d'autant plus qu'elle doit préparer en soirée des muffins pour l'école le lendemain. Son ex l'aidera en cuisine.... dans L'Oeil du cyclone.

Dans Une autre histoire, ayant besoin de parler, Ron décide de téléphoner à Patricia. Sébastien et Érik font face à une dure réalité, soit de visiter, déjà, une résidence pour les personnes atteintes de l'Alzheimer. Depuis son retour, Jean-Olivier s'intéresse à la relation entre Simon et Bianka. Et à Belleville, le meurtre de Valaire fait encore jaser...

Alice prend le dossier de Clara en main. Cette jeune fille affirme avoir été violée et séquestrée pendant 24 heures par un collègue. Celui qui serait son agresseur n'a pas du tout la même version. Qui dit vrai dans Doute raisonnable?

Dans Toute la vie, plus Patrick enquête pour retrouver l'agresseur de Lili, plus il est convaincu que sa mère est incapable de bien s’occuper d’elle et de son petit frère. Christophe tente le tout pour le tout pour que Carl Jodoin n'obtienne pas la garde des filles de Julie. À l'annonce de la libération du père de Berthe, Tina est vraiment ébranlée.

Dans 5e rang, quand Gladys aperçoit que la maison d’Alex est en vente, celle-ci tente de le retenir. Convoqué à la SQ, Sébastien menace Simon de le livrer. Et à la ferme, on fête l’anniversaire de Marie-Luce, mais parmi les invités, une personne vient gâcher la fête, c'est le moins qu'on puisse dire.

Le fils de Salim est de retour au Québec et le garçon accompagne son père à la clinique. Le petit pose trop de questions au goût de Sarah. Celle-ci ouvre grand sa porte à Lou qui est secoué par un événement qu'il veut à tout prix cacher à ses parents. Une nouvelle stagiaire fera également partie de l'équipe de Sans rendez-vous.

Dans Les mecs, Martin reçoit une bonne nouvelle qui l’amène à se demander si l’heure de la retraite n’aurait pas déjà sonné... Salomé accepte la proposition d'Étienne de garder son bébé, celui-ci goûte aux joies de la paternité. Un goût qu'il voudra développer davantage?

Pour terminer la semaine, dans Survivre à ses enfants, Josée accueille chez elle ses amis afin de leur annoncer une bonne nouvelle. Avec tout ce beau monde dans la même maison, la bulle de la petite Mégane est un petit peu trop envahie à son goût et la petite espiègle ne se gênera sûrement pas pour le faire savoir...

Voyez les images de la semaine ci-dessous.