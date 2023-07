Survivre à ses enfants

Kamyar et Nadine ont quatre enfants âgés de 8 à 17 ans. Pour arriver à avoir une vie sociale malgré l'horaire familial impossible de leur marmaille occupée, ce sont eux qui accueillent le plus souvent leurs amis, affublés eux aussi de leurs propres enfants. Annie et Philippe ont un enfant d'un peu plus d'un an. Ils apprennent tant bien que mal à devenir des parents adéquats malgré l'anxiété d'Annie quant au développement de son fils. Philippe oscille constamment entre désamorcer les angoisses de sa blonde ou se faire contaminer par ses inquiétudes. Mère aimante mais désorganisée, Josée partage la garde de sa fille avec son ex, Daniel. Incapable de dire non, elle cède au moindre chantage émotif de la fillette de huit ans qui en devient insupportable. Mégane a beau être attachante, l’attention constante qu’elle exige ne laisse pas beaucoup de place à la vie amoureuse de sa mère. Au sein du groupe, l’humour est incontournable. C’est pour cette raison qu’ils demeurent liés si étroitement malgré leurs divergences d’approches face à l’éducation et la place importante que prennent les enfants dans leur vie. Pratiquement toute la place, ou presque.