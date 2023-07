Christian, Martin, Simon et Étienne, quatre amis de toujours, sont arrivés tant bien que mal à l’âge des remises en question. Hantés par les défaites de leur existence, bousculés par le temps qui s’accélère et animés par leurs désirs inassouvis, ils abordent l’avant-dernier droit de leur vie en réalisant qu’on a beau dire et faire ce qu’on veut, en bout de ligne, on est toujours seul quand il s’agit d’affronter l’absolu. Nous faisons connaissance avec eux alors que Simon se réfugie chez Christian après s’être séparé de Geneviève, la femme qui partage sa vie depuis plus d’une vingtaine d’années.