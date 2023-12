Mariloup Wolfe démontre à quel point la fraude sur internet va loin et c'est troublant!

Les artistes sont nombreux à dénoncer les faux comptes sur Instagram et sur Facebook.

Des fraudeurs usurpent leur identité, entre en contact avec leurs fans et tente de leur extorquer de l'argent.

Mariloup Wolfe a souvent été victime de ce genre d'escroqueries au fil des ans. Récemment, elle a fait une énième publication afin de mettre ses fans au parfum.

« Je ne sais plus trop comment vous le dire mais SVP ne répondez pas à des faux comptes se prenant pour moi vous demandant de l’argent!

Ça m’attriste tellement d’apprendre qu’encore certains se font avoir. 😔😣

Je n’ai qu’un seul compte et c’est celui-ci!!!! UN SEUL!!! Avec le crochet bleu ! C’est tout! Simple de même! Pas de compte privé, de fan ou un autre compte afin d’échanger avec vous! Je ne communique pas directement avec vous simplement pour faire la conversation et prendre de vos nouvelles et encore moins pour vous demander de l’argent. 😳

SVP SVP SVP dénoncez ces faux comptes pour le bien des autres… »

À son grand désarroi, suite à cet avertissement, elle a constaté que les choses avaient pris une tournure encore plus troublante récemment.

Comme le public est de plus en plus conscient des différentes tactiques des pirates pour les arnaquer, ceux-ci utilisent de nouvelles techniques afin de convaincre les internautes de la légitimité des échanges avec leur idole.

Un fan de Mariloup Wolfe a partagé une photo qu'il a reçue d'un de ses faux comptes où on pouvait voir l'actrice et réalisatrice tenir un papier sur lequel il était écrit : « Voilà une preuve que c'est bien moi Mariloup tu peux me faire confiance. Bisous. »

Voyez la photo en question au bas de l'article.

La principale intéressée était complètement déboussolée de constater les entourloupes dont étaient capables les fraudeurs. « Ça va plus loin que je pensais… 😫 », indiquait-elle.

On en profite donc pour faire un petit rappel amical : ne faites pas confiance à une vedette qui vous écrit personnellement sur les réseaux sociaux. Les fraudeurs ont tendance à utiliser la flagornerie pour vous leurrer, ne répondez pas à ces messages et signalez l'arnaque.