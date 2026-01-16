Mariloup Wolfe réagit aux rumeurs de couple avec Stéphan Bureau

Ce vendredi, l'animatrice et comédienne Mariloup Wolfe était de passage sur le plateau du talk-show Ça finit bien la semaine, tout près de 14 ans après sa dernière apparition à l'émission à titre d'invitée. Autant dire que sa présence était plus qu'attendue, elle qui se fait d'ailleurs plus rare devant la caméra.

Si celle-ci se concentre effectivement davantage sur sa carrière derrière les projecteurs, en tant que réalisatrice, elle annonce d'emblée qu'on pourrait la revoir dans un nouveau projet à la télé, sans donner pour autant plus de détails. À suivre!

En fin d'entrevue, quand Julie Bélanger lui posait quelques questions en rafale, Mariloup a été amenée à démentir une rumeur ayant pris place l'automne dernier, comme quoi elle serait en couple avec l'animateur Stéphan Bureau. Ce à quoi elle répond :

« Ça c'est drôle les potins comme ça, parce que je le connais même pas vraiment Stéphan Bureau! Je suis allée une fois il y a quelques années faire la grande entrevue à Radio-Canada. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et la seule fois, en fait. Puis je suis rentrée dans mon char après l'entrevue et j'étais comme : "Ah mon Dieu, j'étais pas bonne! Je me suis mise à pleurer. Ça fait que je sais pas d'où ça vient cette rumeur, honnêtement. Mais nous, on en rit, on s'est texté, puis j'aimerais ça qu'il vienne à mon podcast! »

L'invitation est lancée! Voilà qui a le mérite d'être clair!

Le projet de balado dont fait ici référence Mariloup s'intitule Chez moi. Dans ce projet, disponible sur toutes les plateformes de diffusion, Mariloup y reçoit dans l'intimité de sa maison des amis, proches et collègues pour des conversations honnêtes et sans filtre. Plus de détails ici.