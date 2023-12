Les candidats de Survivor Québec et d'Occupation Double Andalousie étaient réunis lundi soir dans le bar à vin Le Roseline à Montréal pour le party de Noël de la firme Jinfluence, qui représente les ex-candidats de télé-réalité dans leur carrière d'influenceurs.

Il faut savoir que l'établissement appartient en partie à l'actrice et réalisatrice Mariloup Wolfe. Elle s'est lancée dans ce projet audacieux au printemps dernier.

Mariloup nous expliquait d'ailleurs récemment comment elle avait décidé de se lancer dans cette voie qu'elle ne connaît pas du tout : le milieu de la restauration.

« Le propriétaire principal m'a approché, je le connaissais bien. Il savait que j'avais ça en dedans de moi. J'aime ça des projets autres que dans mon domaine. Il cherchait des partenaires et il me l'a proposé. J'étais déjà cliente là-bas. J'aime le décor, la vibe, ce n'est pas loin de chez moi. L'implication n'était pas majeure non plus, parce que j'ai quand même une carrière qui m'occupe beaucoup. Je n'allais pas aller servir des clients le vendredi soir et il le savait bien. J'ai déjà été propriétaire d'un Énergie Cardio pendant 5 ans, je ne connaissais rien là-dedans non plus et ç'a été une super belle expérience. J'ai appris plein d'affaires. »

Précisons que l'artiste est également propriétaire d'une école de formation en cinéma à Montréal qui s'appelle MONDEL.

Lundi, Mariloup Wolfe a donc posé avec plusieurs participants des deux téléréalités de Noovo. De nombreuses photos ont circulé sur le web. Les deux clans semblaient avoir eu beaucoup de plaisir ensemble. Voyez quelques clichés au bas de l'article.

Rappelons qu'il ne reste que 3 épisodes à OD Andalousie. Voyez ici ce que la production nous réserve pour ces derniers rendez-vous.

En ce qui concerne Survivor Québec, l'émission sera de retour au printemps prochain avec de nouveaux candidats courageux.