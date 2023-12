OD Andalousie ne se conclura pas dimanche après L'heure de vérité. La production d'Occupation Double réserve encore plusieurs surprises à son fidèle public la semaine prochaine.

En effet, lundi, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud nous présenteront les coulisses de L'heure de vérité ainsi que plusieurs extraits inédits de cette soirée forte en émotions.

Le lendemain, les téléspectateurs seront conviés à un spécial sur le meilleur du web, à la télé. Vous pourrez alors découvrir les capsules web qui ont fait le plus réagir et qui ont marqué la saison.

Puis, mercredi et jeudi, nous assisterons à une table ronde. Les animateurs reviendront sur les sujets chauds et les moments forts de la saison en compagnie d’invités vedettes qui sont fans de l’émission. Le tout a été filmé la semaine dernière, après L'heure de vérité qui, elle, a été tournée au lendemain de la grande finale.

D'ailleurs, Simon nous disait ceci à propos de cette soirée tant attendue.

On vous invite également à découvrir la bande-annonce de ces retrouvailles (amères?), lors desquelles Marie-Andrée a visiblement versé beaucoup de larmes.

C'est donc ce jeudi 7 décembre que nous devrons faire nos adieux officiels à OD Andalousie. Si cette saison manquait de twists dans l'ensemble, on peut dire que sa dernière semaine mouvementée a su pardonner beaucoup de choses.

On espère qu'Occupation Double sera de retour l'an prochain et que la production se permettra d'oser davantage en revirements. Nous avons bien compris sa volonté de faire quelque chose de plus doux après une année de polémique, mais nous ne pouvons cacher nous être quand même un peu ennuyés de Lady Pagaille.

Nous levons notre Truly à cette saison de reconstruction moins enflammée, mais où, comme souhaité par la production, l'amour a triomphé.