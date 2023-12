Vidéo : Beaucoup beaucoup de larmes pour Marie-Andrée à L'heure de vérité

Comme Simon nous le disait à mots couverts récemment, L'heure de vérité n'a pas été de tout repos pour certains candidats d'OD cette année.

Les premières images ont fait leur apparition sur la toile et on peut voir que Marie-Andrée versera beaucoup, beaucoup de larmes.

Les animateurs expliqueront notamment à Simon et Mia la situation survenue au Québec suite à l'élimination de Marie-Andrée et Anthony et cela aura un fort impact, autant sur les gagnants que sur les deux couples finalistes.

« Je ne suis pas bien, vous ne méritez pas ça », peut-on entendre dire Marie-Andrée.

Dans la bande-annonce, que vous pouvez voir au bas de l'article, on peut aussi voir Rebecca se lever de son siège abruptement et Lara verser quelques larmes.

La situation de la semaine précédant le vote du public aura visiblement tout un impact lors de ces retrouvailles.

Nous avons bien hâte de voir si ce règlement de compte sera aussi violent que le suggère la vidéo...