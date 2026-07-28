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Mariloup Wolfe débute enfin son nouveau projet télé

« C'est parti mon kiki ».

Image de l'article Mariloup Wolfe débute enfin son nouveau projet télé
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mariloup Wolfe a révélé dans une publication sur ses réseaux sociaux en début de semaine qu'elle amorçait la réalisation de la seconde partie de la série Sur le fil. Sébastien Gagné était derrière la caméra pour la première moitié.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Écrite par Pascale Renaud-Hébert, la série Sur le fil raconte l'histoire de Nathalie, une femme aussi généreuse que ferme, qui s'impose, sans hausser la voix, dirige un organisme communautaire avec une autorité naturelle et cache, derrière cette force tranquille, une vulnérabilité qu'elle n'a jamais su nommer. Autour d'elle, une équipe dévouée et imparfaite tient l’endroit debout, jour après jour. Pour Nathalie et les intervenants, chaque personne, peu importe son histoire, peu importe son bagage, a droit à une deuxième chance. Les crises sont nombreuses, les urgences aussi, et l'équipe déploie ses meilleurs efforts pour permettre aux personnes de plus en plus nombreuses qui frappent à sa porte de se reconstruire... mais pour les intervenants comme pour les usagers, le défi est de taille.

Nathalie est interprétée par Céline Bonnier. Antoine Olivier Pilon, Joanie Martel, Ines Talbi, Ariel Charest, Mickaël Gouin, Valérie Tellos et Sam-Éloi Girard font aussi partie de la distribution.

Quelques images plutôt poignantes ont été dévoilées par Radio-Canada. Voyez-les ici.

La série dramatique Sur le fil sera diffusée sur ICI Télé dès le 14 septembre prochain à 21 h.

Mentionnons que Mariloup Wolfe s'est surtout illustrée derrière la caméra ces dernières années. Elle nous a donné les films Arlette, Coeur de slush ainsi que les séries Le grand move (qu'elle animait également) et la troisième saison de Bête noire.

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