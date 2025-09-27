Mirianne Brûlé fera-t-elle un retour à la télé? Elle répond

Il y a quelques mois, Mirianne Brûlé surprenait ses abonnés en annonçant un grand changement dans sa carrière. En effet, celle-ci a décidé d'effectuer un retour aux études, suscitant bien entendu son lot de questionnements de la part des internautes.

Récemment, par l'entremise d'une série de questions et réponses publiées sur sa page Instagram, la comédienne est ainsi revenue sur ce changement de carrière, en expliquant si cela mettait un trait définitif à sa carrière à la télé. Elle révèle :

« Par rapport à cette question qui est revenue très souvent... Ce serait un très long message à répondre... disons que mes études c'est pour avoir un plan B, pour avoir un emploi stable. Ça fait 2 ans que j'ai pas tourné dans une série ou film télé, ce n'est pas par choix, c'est simplement ainsi... je suis maman, je peux pas vivre de 4-5 jours de tournage par année, et attendre que le téléphone sonne... les gens ne savent peut-être pas mais gagner sa vie en tant qu'artiste c'est vraiment pas facile pour tout... ceci étant dit j'ai été extrêmement privilégiée pendant de nombreuses années et je ne ferme pas la porte, j'avais juste envie d'un nouveau défi et d'aller avec quelque chose qui me fait vibrer et comme je sentais que c'était le bon timming pour moi j'ai plongé. »

On comprend ainsi que c'est en raison de la précarité du milieu que Mirianne a entrepris de se lancer dans des études en éducation à la petite enfance. Il va de soi qu'à 41 ans, retourner sur les bancs d'école n'a rien de simple, surtout en tant que mère monoparentale. « Je suis maman solo donc j'ai pas beaucoup de pauses... », précise-t-elle. Elle ajoute : « Mes journées sont bien remplies. Avec les lectures et les devoirs aller à l'école à 41 ans c'est pas comme à 18. Mais j'aime ça et je suis fière c'est un exemple pour ma fille aussi. »

Quoi qu'il en soit, on souhaite tout le succès possible à Mirianne Brûlé dans cette nouvelle aventure. Puis, qui sait, peut-être la retrouverons-nous bientôt dans nos écrans? Nous lui souhaitons ardemment, d'autant plus que la principale intéressée ne ferme pas la porte à cette possibilité...