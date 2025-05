Cette semaine sur sa page Instagram, la comédienne Mirianne Brûlé a annoncé à ses abonnés qu'elle entamait un tout nouveau chapitre dans sa vie. En effet, la populaire créatrice de contenu a décidé de retourner aux études, dans un domaine qui lui sied plutôt bien : l'éducation à l'enfance.

Sur les réseaux sociaux, celle-ci a d'ailleurs partagé quelques photos témoignant de sa nouvelle réalité, avec un message pour le moins inspirant : « Commencez! Il n’est jamais trop tard. La vie est une suite d’expériences, l’idée n’est pas de fermer des portes mais d’en ouvrir de nouvelles. Si vous le sentez, faites-le. Ça se peut que vous me croisiez dans le métro dans les prochains mois. Back to school Mimi 🤗 Ben oui! Let’s go! »

Voyez la publication ci-dessous.

Nous souhaitons évidemment à Mirianne la meilleure des chances, alors qu'elle entame un tout nouveau volet dans sa carrière. Gageons qu'elle excellera dans ce mandat d'éducatrice, un rôle qui semble taillé sur mesure sur elle. Puis, elle précise que ce retour aux études n'est pas étranger à son absence des ondes télévisuelles. En effet, en réponse à un commentaire d'une internaute souhaitant le retour de Mirianne Brûlé dans nos écrans, la principale intéressée répond que « malheureusement c’est pas mon choix 🤷🏻‍♀️ peut-être un jour… en attendant je vais m’offrir ce beau cadeau d’étudier. 🙌 ».

Au cours des dernières années, nous avons pu voir Mirianne à quelques occasions à la télé, notamment dans Indéfendable et STAT. Désormais de retour à temps plein au Québec, après une séparation médiatisée avec le père de sa fille Camila, nous espérons pouvoir retrouver la comédienne dans nos écrans plus tôt que tard!

Rappelons qu'en décembre dernier, cette dernière avait partagé une photo absolument craquante de sa fille.