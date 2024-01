Deux familles aménagent ensemble: la famille Laporte-Carpentier et la famille L'Espérance. Leur vie nous est racontée du point de vue de Simon et de Sélina, deux jeunes préadolescents que le coup de foudre de leurs parents réunit sous un même toit. La cohabitation n’est pas toujours facile et donne lieu à des situations tantôt cocasses, tantôt émouvantes.