Voici quand vous pourrez voir la suite de Mea Culpa

La deuxième saison de la poignante série ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Mea Culpa arrive sur ICI Télé le mardi 6 janvier à 21 h.

L'action reprendra huit mois après le départ de David (Maxim Gaudette).

Mélissa Désormeaux-Poulin reprendra le rôle de Bérénice, qui travaille toujours au centre de justice réparatrice avec son fidèle collègue Sylvain. Toujours célibataire, au grand désespoir de ses amies Marie-Do et Lysanne (Cynthia Wu-Maheux), elle partage désormais avec elles un nouveau projet de vie : un bistro-boutique nommé Entre ciel et bières, né d’un pacte scellé lors d’un voyage dans le Sud offert par Marie-Dominique (Jessica Barker). Bérénice y a investi toutes ses économies… et une partie de son cœur.

Alors qu’elle reprend contact avec son père, Bérénice découvre des révélations surprenantes sur sa mère, Mireille, une sénatrice au parcours impressionnant. En parallèle, son travail en justice réparatrice la confronte à une participante… un peu trop reconnaissante.

Pendant ce temps, Marie-Do file le parfait amour avec Guylain, un homme charmant, mais dont l’arrivée soulève bien vite des soupçons chez Zoé (Jasmine Lemée), Lysanne et Bérénice. Rémi (Dany Boudreault), quant à lui, encaisse une nouvelle déception sentimentale alors que Yamini (Eloisa Cervantes) ne semble pas aussi investie qu’il l’espérait. Lysanne entreprend une démarche en justice réparatrice auprès de Sylvain afin de régler un enjeu de son passé. Sylvain (Sacha Charles) et Paul s’inquiètent des influences « masculinistes » qui pèsent sur Hektor (Jayden Boyd) fraîchement arrivé au secondaire. Et alors que Mélanie est frappée par une sévère dépression post-partum, une question demeure en suspens : David apprendra-t-il qu’il est père?

Frédérik D’Amours a réalisé les 12 épisodes, écrits par Chantal Cadieux. Josée Vallée et Josée Desrosiers produisent la série pour Sphère Média.