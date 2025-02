Une théorie des fans se confirme dans Mea Culpa

Ce mardi dans Mea Culpa, les adeptes auront droit à un épisode particulièrement attendu et éprouvant, alors que Rémi rencontrera celui qui l'a laissé paraplégique plusieurs années auparavant, David Fraser.

Le synopsis de l'épisode va comme suit : Rémi et David vivent une rencontre intense en justice réparatrice, bouleversant Sylvain et Marie-Do. Bérénice annonce à Leïla qu’Yvan abandonne les démarches et confronte David pour avoir des réponses.

Depuis le début de la série, concoctée par l'autrice Chantal Cadieux, la sortie de prison de David Fraser fait beaucoup de vagues au sein de son ancien groupe d'amis. Certains le retrouvent avec certaines palpitations, d'autres vivent toujours avec une grande colère, ou des regrets. Chose certaine, tous ont des secrets à protéger, particulièrement Bérénice qui a entretenu une relation avec le prisonnier pendant des années et Marie-Dominique qui a des choses à se reprocher.

Dans ce contexte, vous aurez droit à de magnifiques performances de Maxim Gaudette et Dany Boudreault, qui jouent tout en nuances ces retrouvailles bouleversantes.

*La suite de cet article contient un divulgâcheur sur l'intrigue. Si vous ne souhaitez pas le savoir, nous vous conseillons de cesser votre lecture maintenant.*

Dans le même épisode, une théorie des fans se confirme. En effet, dans une scène entre Mélissa Désormeaux-Poulin et Sacha Charles, on comprend que le personnage de celui-ci, Sylvain Maurice, élève le fils de David Fraser et Bérénice Bachand. Le petit Hektor est interprété par Jayden Boyd (voir sa photo ici).

Ainsi, on comprend que les deux personnages ont eu un enfant ensemble, alors que David était en prison. Plus encore, on comprend que David n'est pas au courant qu'il a une descendance. C'est certainement pour cette raison que Bérénice a cessé d'aller le voir en prison, pour se donner le temps de vivre sa grossesse à l'abri des regards.

Évidemment, les téléspectateurs attendent maintenant avec impatience le moment où les amis de Bérénice apprendront la double vie qu'elle a menée pendant des années. Les émotions risquent d'être à fleur de peau.

Mea Culpa se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.