Serge Denoncourt s'entoure de comédiens exceptionnels pour son nouveau projet

Ça promet d'être franchement grandiose!

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi, Agents Doubles Productions et Serge Denoncourt dévoilaient la distribution de la toute nouvelle adaptation québécoise du Comte de Monte-Cristo, qu'on aura le plaisir de découvrir à Montréal, Gatineau et Québec en 2026.

Pour sa nouvelle mise en scène, Serge Denoncourt a recruté 17 comédiens qui feront vivre sur les planches la célèbre histoire imaginée par Alexandre Dumas, sous la direction artistique de Pierre Bernard. Et quelle distribution!

Fidèle à sa signature à la fois moderne et visuellement percutante, Serge Denoncourt transpose l’un des romans les plus célèbres de la littérature dans un univers où se confrontent trahison, vengeance et quête de justice.

L’histoire raconte le destin d’Edmond Dantès, jeune marin trahi, accusé à tort et emprisonné pendant quatorze ans au Château d’If. Parvenu à s’évader, il découvre un trésor caché, se forge une nouvelle identité et revient pour confronter ceux qui ont détruit sa vie. Le Comte de Monte-Cristo est une épopée où la souffrance engendre le courage, où le courage forge la patience, et ou la patience mène, enfin, au triomphe de la justice.

Mikhaïl Ahooja incarnera Edmond Dantès, le marin trahi devenu le redoutable Comte de Monte-Cristo. À ses côtés, Mélissa Désormeaux-Poulin prêtera ses traits à Mercédès Herrera, Maxime de Cotret sera Fernand de Morcerf, Maxime Denommée jouera Gérard de Villefort, Kevin Houle donnera vie à Danglars, Benoit Drouin-Germain à Caderousse, et Lou-Pascal Tremblay à Andréa Cavalcanti.

Vous pouvez d'ailleurs voir les comédiennes et comédiens dans la peau de leurs personnages dans la publication ci-dessous. Ne sont-ils pas incroyables!

Ils seront accompagnés de Madeleine Sarr (Haydée), Luc Bourgeois (Abbé Faria), Paul Doucet (Noirtier de Villefort), Thomas Derasp-Verge (Albert de Morcerf), Maxime-Olivier Potvin (Bertuccio) et Sabrina Bégin-Tejeda (Valentine de Villefort), entre autres.

On peut définitivement parler d'une distribution exceptionnelle dans ce cas-ci! Nous avons très hâte de voir le résultat sur scène.

Pour tous les détails et l'achat de billets, c'est par ici.

Informations complémentaires

