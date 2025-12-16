La 2e saison de Mea Culpa sera la dernière : Voici pourquoi

Il y a quelques mois, on se réjouissait du retour de la série Mea Culpa pour une deuxième saison, mais voilà que quelques mois plus tard, Radio-Canada confirme, par voie de communiqué, que cette deuxième saison sera la dernière.

C'est une décision prise par l'autrice et productrice Chantal Cadieux, qui estime avoir fait le tour de cette intrigue, au terme de la deuxième saison.

Ce faisant, on nous promet douze épisodes qui boucleront la boucle en beauté. En ce sens, cette suite promet d'être franchement haletante, alors que l'autrice férue de suspense nous en fera encore voir de toutes les couleurs.

L'histoire de cette ultime saison ira comme suit : Huit mois après le départ de David (Maxim Gaudette), Bérénice (Mélissa Désormeaux-Poulin) travaille toujours au centre de justice réparatrice avec son fidèle collègue Sylvain (Sacha Charles). De nouveau célibataire, au grand désespoir de ses amies Marie-Do (Jessica Barker) et Lysanne (Cynthia Wu-Maheux), elle partage désormais avec elles un nouveau projet de vie : un bistro-boutique nommé Entre ciel et bières, né d’un pacte scellé lors d’un voyage dans le Sud offert par Marie-Dominique. Bérénice y a investi toutes ses économies… et une partie de son cœur.

En parallèle, son travail en justice réparatrice confronte Bérénice à une participante… un peu trop reconnaissante (Geneviève Boivin-Roussy). Et un retour inattendu entraîne des révélations surprenantes sur sa mère, Monique (Dorothée Berryman), une sénatrice au parcours impressionnant.

Pendant ce temps, Marie-Do file le parfait amour avec Guylain (Daniel Thomas), un homme charmant, mais dont l’arrivée soulève bien vite des soupçons chez Lysanne, Bérénice et Zoé (Jasmine Lemée), la fille de Marie-Do et Rémi (Dany Boudreault). Rémi, quant à lui, poursuit sa relation avec Yamini (Eloisa Cervantes) que ses amies jugent pas suffisamment investie. Lysanne entreprend une démarche en justice réparatrice auprès de Sylvain afin de régler un enjeu de son passé. Sylvain et Paul (Raphael Grosz-Harvey) s’inquiètent des influences masculinistes qui pèsent sur leur fils Hektor (Jayden Boyd) fraîchement entré au secondaire.

Entre le bistro lancé entre amies, des remous dans leurs métiers, des nouvelles rencontres et des secrets de famille qui éclatent, le quatuor croyait tenir le coup… jusqu’à ce que David revienne bousculer leurs vies.

Coréalisés par Frédérik D’Amours et Benoît Pilon et produits par Josée Vallée et Josée Desrosiers pour Sphère Média, les 12 épisodes de 60 minutes seront diffusés le mardi à 21 h à compter du 6 janvier sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV. On pourra aussi découvrir l’épisode suivant le soir-même à 22 h sur ICI TOU.TV EXTRA.