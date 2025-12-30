Ce comédien viendra interpréter un personnage important dans la 2e saison de Mea Culpa

À compter de janvier, les téléspectateurs pourront renouer avec la série Mea Culpa, pour une ultime saison sous le signe du suspense. Voyez ici pourquoi l'autrice Chantal Cadieux a décidé de clore sa série après deux saisons.

D'ailleurs, la saison commence sur une scène terrifiante qui ne laissera personne indemne. On vous en parlait ici.

Cette suite sera marquée par l'arrivée de plusieurs nouveaux personnages, dont un qui s'immiscera dans la vie de Bérénice (Mélissa Désormeaux-Poulin). Cette relation se construira-t-elle dans le bonheur ou dans les déchirements?

En effet, le comédien Éric Hoziel (voir sa photo ici) viendra interpréter le père de Bérénice, un homme qui n'avait jamais fait partie de sa vie avant ce moment-là. Il s'agit d'un homme avec un lourd passé, qui a eu une relation pour le moins conflictuelle avec la mère de celle-ci.

En ce sens, ce sera l'occasion de côtoyer la talentueuse comédienne Dorothée Berryman (voir sa photo ici), qui incarne la mère, une sénatrice au parcours impressionnant.

Ces personnages qui graviteront autour de Bérénice feront certainement des vagues cette saison.

Il y a aussi un autre nouveau personnage qui arrive enveloppé d'un certain mystère. En effet, Daniel Thomas (voir sa photo) interprètera le nouvel amoureux de Marie-Do (Jessica Barker), un pompier qui soulève beaucoup de questions dans l'entourage de la femme d'affaires. Est-il là pour les bonnes raisons? On peut se permettre d'en douter, après avoir vu les deux premiers épisodes inquiétants...

C'est à ne pas manquer à compter du mardi 6 janvier sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV. On pourra aussi découvrir l’épisode suivant le soir même à 22 h sur ICI TOU.TV EXTRA.