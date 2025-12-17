L'autrice de Mea Culpa lance son ultime saison avec une scène terrifiante

Alors que nous venions d'apprendre que la deuxième saison de la série Mea Culpa serait la dernière, nous nous sommes plongés dans les deux premiers épisodes, que nous avons eu le bonheur de recevoir en primeur. Encore une fois, l'autrice Chantal Cadieux se surpasse, pour infuser mystère, suspense et obstacles, dans cette histoire d'amour et d'amitié.

En ce sens, l'autrice, appuyée par les réalisateurs Frédérik D’Amours et Benoît Pilon, a choisi de lancer cette ultime saison sur des images terrifiantes, qui laisseront l'un des personnages principaux en grand danger. Qui pourrait vouloir faire une telle chose? Il s'agit toutefois d'une anticipation de ce que nous découvrirons au compte-goutte, fil des épisodes, et qui se soldera visiblement en un drame terrible. Cette technique de la prolepse, brillamment utilisée au début de chaque épisode, ne peut que nous accrocher pour le reste de la saison, alors que nous voudrons à tout prix comprendre ce qui s'est passé.

On retrouve donc Bérénice (Mélissa Désormeaux-Poulin), qui travaille toujours avec passion en justice réparatrice, avec son fidèle collègue Sylvain (Sacha Charles). L'une des premières participantes de la saison, une femme qui a commis un crime odieux, donnera du fil à retordre à Bérénice, en se montrant un peu trop reconnaissante, pour ne pas dire insistante. Par le personnage d'Hektor, le fils illégitime de Bérénice et David, dont Sylvain est devenu le père, l'autrice s'attaque a un sujet plus que costaud, le masculinisme toxique. C'est le jeune comédien Jayden Boyd qui porte cette lourde trame sur ses épaules et il le fait avec brio. On y croit et il nous fait régulièrement grincer des dents.

En parallèle, Marie-Do (Jessica Barker) et Lysanne (Cynthia Wu-Maheux) ont ouvert le resto-boutique Entre ciel et bières, avec Bérénice, un grand rêve qui s'est finalement concrétisé. Marie-Do file le parfait bonheur avec son nouvel amoureux (Daniel Thomas), un pompier qui soulève beaucoup de questions dans l'entourage de la femme d'affaires. Est-il vraiment celui qu'il prétend être? Peut-être pas. La fuite inquiétante d'un personnage important et le retour d'un autre viendront bousculer bien des choses, pour le meilleur et pour le pire. En effet, entre le bistro lancé entre amies, des remous dans leurs métiers, des nouvelles rencontres et des secrets de famille qui éclatent, le quatuor d'amis croyait tenir le coup… jusqu’à ce que David (Maxim Gaudette) revienne bousculer leurs vies.

Bérénice pourra-t-elle enfin vivre au grand jour son histoire d'amour? On se le souhaite à tous!

Dans ce contexte, on retrouve la même formidable équipe devant la caméra, mue par une véritable complicité, à laquelle s'ajoutent plusieurs nouveaux visages, qu'on pense seulement à Geneviève Boivin-Roussy, Dorothée Berryman, Daniel Thomas, Éric Hoziel, Maxime Allard, Fayolle Jean Jr, Hugo Dubé. Tous les comédiens se montrent crédibles, en faisant exister devant nos yeux ce récit intrigant. Comment l'autrice choisira-t-elle de clore cette aventure télévisuelle? On nous promet que la boucle sera joliment bouclée.

Il est toujours triste de voir une série que l'on aime se terminer après seulement deux saisons. Par contre, dans ce cas, nous sommes assurés d'avoir des réponses à nos questions à la toute fin. Mea Culpa nous aura permis d'explorer un sujet inédit, en compagnie de comédiennes et comédiens phénoménaux, et c'est avec bonheur que nous nous délecterons de ces douze derniers épisodes. Parions que Chantal Cadieux saura nous surprendre à quelques reprises! Elle a certainement réussi avec les premières minutes de cette ultime saison.

C'est à ne pas manquer à compter du mardi 6 janvier sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV. On pourra aussi découvrir l’épisode suivant le soir même à 22 h sur ICI TOU.TV EXTRA.

Voyez des photos de la deuxième saison ci-dessous.