Y aura-t-il une suite à Mea Culpa? Voici ce que l'autrice nous a dit à ce sujet

Ce mardi, Radio-Canada diffusait la finale de la première saison de Mea Culpa, un épisode particulièrement émouvant pendant lequel l'autrice Chantal Cadieux a finement attaché toutes les ficelles, sans rien laisser en suspens.

D'un côté, David Fraser (Maxim Gaudette) est sorti de l'hôpital, puis a décidé de quitter Montréal pour aller se faire une nouvelle vie ailleurs. Avant de quitter, il s'est assuré d'écrire à sa mère (Marie-Thérèse Fortin) ainsi qu'à Bérénice (Mélissa Désormeaux-Poulin). Dans un colis envoyé à la femme de sa vie en fin d'épisode, David reconnaissait qu'il savait que le petit Hektor était son fils, sans animosité ni intentions.

De l'autre côté, le personnage de Jean Prévost (Marcel Leboeuf) est décédé, non sans que sa famille comprenne qu'il avait tenté d'attenter à la vie de David Fraser. Sa fille, Mélanie (Mounia Zahzam), attendait un enfant de David Fraser.

Enfin, les amis, Rémi, Marie-Dominique et Lysanne (Dany Boudreault, Jessica Barker et Cynthia Wu-Maheux), ont trouvé la paix et l'équilibre, après des années de souffrance et de silence.

Tout cela avait toutes les apparences d'une conclusion, vous ne trouvez pas? Seules les quelques dernières minutes, pendant lesquelles Bérénice acceptait un nouveau cas en justice réparatrice, pouvaient nous faire douter.

Nous avons demandé à l'autrice Chantal Cadieux ce qu'il en était et voici sa réponse : « Je ne sais pas encore si on aura un "go" pour une saison 2, pour le moment… Je suis en "développement", mais pas de confirmation encore. »

Avez-vous aimé cette proposition? Aimeriez-vous voir une deuxième saison de Mea Culpa? Si c'est le cas, c'est sans doute le temps de faire entendre votre voix à ce sujet.

Si la série devait revenir en ondes à Radio-Canada, ce ne serait pas dans un format annuel, donc pas l'automne prochain, mais bien l'hiver prochain. C'est un dossier à suivre!

Les épisodes de Mea Culpa sont disponibles en rattrapage sur ICI Tou.tv.