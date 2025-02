Francine Ruel fait son grand retour à la télé dans une série que vous aimez

C'est avec un immense bonheur que nous retrouverons bientôt la comédienne Francine Ruel, dans une nouveauté de la saison que nous aimons beaucoup.

En effet, la comédienne viendra interpréter Louise, la mère de Vania (Lou Thompson), la jeune femme décédée dans des circonstances tragiques il y a près de 25 ans, dans la série Mea Culpa de l'autrice Chantal Cadieux.

C'est dans l'épisode du 25 février prochain que nous pourrons renouer avec cette grande interprète, que nous n'avons pas vue au petit écran depuis un bon moment. Elle donnera notamment la réplique à Mélissa Désormeaux-Poulin.

Voici le synopsis de l'épisode en question : Bérénice (Mélissa Désormeaux-Poulin), ébranlée par la réaction de ses amis face à son passé, trouve du réconfort auprès de Louise (Francine Ruel), mère de Vania. Marthe (Marie-Thérèse Fortin) voit son rêve se réaliser : David (Maxim Gaudet) accepte enfin une rencontre en justice réparatrice.

Voyez une première image ci-dessous.

Francine Ruel avait permis à son roman Anna et l'enfant-vieillard de voir le jour au petit écran en 2022, avec la série Anna et Arnaud qui a connu un énorme succès. La série était inspirée de l'histoire tragique de Francine et son fils, Étienne, qui vit depuis des années en situation d'itinérance.

Depuis, Francine Ruel est aussi montée sur les planches pour la pièce À la folie.

Nous avons très hâte de la redécouvrir dans le contexte à la fois intrigant et bouleversant de Mea Culpa.

La série se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.