Lac-Noir : Une nouvelle série policière produite par Charles Lafortune bientôt sur Club Illico

Club Illico vient de donner le feu vert à la production d’une nouvelle série de fiction, intitulée Lac-Noir. Produite par Pixcom et imaginée par Frédérik D’Amours, qui en signe aussi la réalisation, la série nous plongera dans un univers mystérieux et captivant.

Le synopsis officiel se lit comme suit : Valérie Boivin, une policière de la Sécurité du Québec, est affectée à Lac-Noir, une petite localité paisible des Laurentides, après la disparition inexpliquée d’un des deux agents de l’endroit. Elle quitte la ville avec son fils de 17 ans pour épauler le partenaire du policier disparu, mais s’aperçoit rapidement qu’il se passe des choses bien étranges, voire menaçantes, dans ce village en forêt, en apparence sans histoire... Confrontés à d’autres disparitions, Valérie et son collègue devront élucider rapidement la situation. Mais plus le temps avance, plus les suspects et les pistes se multiplient. La policière n’est pas préparée pour ce qu’elle va découvrir…

« [...] C’est une proposition audacieuse, originale et intrigante, mais c’est surtout une histoire divertissante, qui saura rejoindre un large public », soutient Denis Dubois, vice-président, Contenus originaux, chez Québecor Contenu.

Le tournage des huit épisodes de cette nouvelle série originale débutera en juin. Les membres de la distribution n'ont pas encore été annoncés.

Lac-Noir sera présentée en exclusivité sur Club illico, dès l’hiver prochain.