Le public commence à embarquer dans Sorcières

L'opinion sur la nouvelle série annuelle de TVA qui remplace L'Éhappée a été partagée par le public dès les premiers épisodes. Sorcières piquait la curiosité de certains grâce à son mystère planant, d'autres trouvaient la trame alambriquée un peu trop complexe.

De notre côté, après avoir discuté avec Marie-Joanne Boucher et Céline Bonnier en entrevue, on avait bon espoir que la série prendrait sa place dans le quotidien des téléspectateurs.

Le 6e épisode, diffusé hier, nous donnait l’impression d’affiner l’intrigue et de connecter davantage avec certains personnages.

Agnès (Noémie O'Farrell), qui était très en colère jusqu’ici, n’a peut-être pas livré toute la vérité à sa conjointe, mais elle s’est enfin ouverte sur son passé trouble, dont sa nébulosité laissait Sophie (Lamia Benhacine) perplexe. On comprend mieux que ce qu’éprouve la cadette, c’est plutôt de la honte.

Les épisodes précédents faisaient le présage de la grossesse de Joanne (Céline Bonnier), il y a vingt ans. Cette semaine, on découvrait que la sœur aînée et Luc (Stéphane Gagnon) avaient bel et bien mis au monde un petit garçon au sein de la commune et que cela avait indigné la maison. En fait, cet accouchement déshonorait la prophétie de la déesse, qui n’encourageait que les naissances féminines. Qu’est-il advenu du fils? On l’ignore encore, mais ce fait inouï désambiguïse la réaction de Luc face à l’adoption d’un enfant.

Les policiers de Sainte-Piété, Mario (Denis Marchand) et Nicolas (Christophe Payeur) ont continué quant à eux à explorer des pistes pertinentes. Ils se sont intéressés davantage aux sectes et une révélation sur la famille arrivée de l’Abitibi reste sur leur radar.

Voyez ci-bas les commentaires des fans à la suite de l’épisode.