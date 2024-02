Patrick Drolet nous confirme une bonne nouvelle concernant Sorcières

« Ce qu’on a tourné à la fin de la saison un, c’est encore plus terrible que ce qu’on a vu à la télé », nous confiait en entrevue le comédien Patrick Drolet concernant son travail dans Sorcières. La relation entre son personnage, Philippe, et sa femme, Élisabeth (Marie-Joanne Boucher), a fait beaucoup réagir le public tout au long de la saison.

C’est vraiment un couple qui est désadapté, complètement. Mais qui, c’est fou ce que je vais dire, mais je pense qu’ils s’aiment vraiment, mais qu’ils s’aiment mal. Avec la fin de la saison un, on va atteindre un apogée.

« Et, je n'ai aucune idée de ce qui s’en vient. La saison deux est confirmée. En théorie, on recommence à la mi-avril pour la saison deux. »

Les tournages de la première année s'étant terminée au début du mois de février, les comédiens auront quelques semaines pour se reposer. « Pour ma part [la pause], c’est un peu plus long, mais c’est surtout pour les auteurs, ils n'ont pas de vie! », disait-il, admiratif du travail acharné de Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet, qu'il n'a pas eu la chance de rencontrer, tant ils étaient occupés à développer la série. Ces derniers nous avaient confirmé tout mettre en place pour poursuivre l'écriture de la série tant et aussi longtemps qu'ils le pourraient. Ils nous promettaient aussi que ce n'était pas les idées qui manquaient.

Patrick Drolet revenait aussi sur son expérience dans ce rôle choquant. « Tu vois, à la lecture des textes pour Sorcière, il y avait des répliques cinglantes avec ses enfants et ci et ça, mais c’est vraiment avec Myriam, la réalisatrice, elle me disait : "je ne veux pas de censure dans la relation". Il y a eu des scènes où elle me frappe et là, je la frappe, et le lendemain, ils déjeunent comme si de rien n’était. »

On m’a laissé sous-entendre que j’allais un peu plus rentrer dans l’univers étendu de la famille, mais jusqu’à quel niveau? Aucune idée! On a un peu des pistes qu’on nous a mentionnées pour la saison deux, vers quoi ça devrait tendre.

Selon lui, tout sera enfin en place pour que la toile prenne son sens. « Souvent, il y avait des commentaires sur le rythme plus ardu. Mais c’est ça, une saison un, il faut placer les personnages. Tu ne peux pas résumer ça en deux épisodes ».

Ça va brasser. À la lecture des textes, je trouve que ça a été amené de façon habile. J’ai vraiment hâte de voir ça va être quoi l’an deux.

Nous sommes excités de découvrir la finale de la saison. Rappelons que l'ultime épisode de la première saison sera diffusé sur les ondes de TVA et TVA + le 1er avril prochain à 20 h.