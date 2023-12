Dans la suite, Joe, Beth et Agnès poursuivent leurs retrouvailles, mais persistent à faire bande à part pour trouver qui se cache derrière les manifestations à Sainte-Piété où mystères et enquêtes continuent d’évoluer. Dans cette deuxième moitié de saison, de nouveaux personnages arrivent alors que d’autres se dévoilent et se définissent à travers des trames parallèles dans lesquelles tous sont confrontés aux défis qu’amène leur quotidien.

Autant l'intrigue de Sorcières est touffue, autant l'histoire avance à pas de tortue. C'est d'ailleurs l'une des principales critiques formulées par les téléspectateurs depuis le début de cette nouveauté à TVA. Entre les allers et retours dans le passé, les très nombreux personnages et les ramifications de la secte et de ses nombreux mystères, de la prophétie et des trois déesses, il y a de quoi faire pour tout comprendre...

Joe, Beth et Agnès ont été élevées dans une commune dont les croyances étaient pour le moins douteuses. Les trois filles ont subi les affres de l'éducation d'un gourou et de ses fidèles et elles ont dû fuir très jeunes ce milieu dangereux, pour sauver leur peau. Marquées à vie, elles poursuivent leur chemin, jusqu'à ce que des signes annonciateurs de la réalisation d'une prophétie surviennent : la découverte d'un bébé près de chutes de Sainte Piété. A-t-on affaire à une renaissance ou tout simplement à la découverte d'un enfant abandonné par une famille?

Rappelons qu'après les fêtes, vous pourrez assister au retour d'une comédienne que vous n'avez pas vue en fiction depuis 30 ans, Christine Lamer.

Nous avons eu la chance de lui parler récemment et elle nous disait à propos de son personnage : « Clémence, déjà le prénom, ça sonne doux. C'est une femme qui est un peu naïve, je ne dirais pas sous la domination de son mari, mais presque. C'est une femme qui me semble naïve. Je dis ça parce que j'ai tourné seulement deux scènes en deux épisodes. En janvier, je vais tourner les suivantes. Le personnage va être un peu plus présent, parce qu'il va y avoir un énorme scandale qui va éclater. Je ne peux en dire plus! » Elle ajoute : « Les scènes qui sont écrites, ce n'est pas reposant. Ça bouge beaucoup dans cette série-là! Il y a beaucoup de revirements, de scandales. J'ai l'impression et j'espère que la Clémence, elle va se réveiller! » Lisez son entrevue complète ici.

