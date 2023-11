Le public partage ses hypothèses sur les intrigues irrésolues de Sorcières

Ce lundi, TVA diffusait la dernière automnale de Sorcières. Malgré une finale chargée en émotions on ne sait toujours pas qui a abandonné le bébé au bord de la chute, l’élément déclencheur à la fouille hebdomadaire à travers les secrets de Sainte-Piété.

Néanmoins, maintenant à mi-parcours de l'annuelle, les fans de l'émission sont investis dans l'intrigue des membres de l'ancienne commune.

Suite aux menaces reçues par Véronique (Julie Roussel) en récidive au prédateur anonyme et au fait que l'hôtel de ville ait été vandalisée, on ne peut que ressentir la présence de plus en plus importante d'un danger imminent sur le village. Pourquoi est-ce que Camil Roy (Roger La Rue), sur son lit de mort, tenait autant à reparler à Manon (Louise Laparé)?

Le passé est trouble et brouille les cartes. Après qu'Elisabeth (Marie-Joanne Boucher) a dévoilé à sa sœur qu'elle connait l'endroit où son fils défunt a été mis en terre et que Joe (Céline Bonnier) supplie de le déterrer pour l'aider à en faire le deuil, une boîte ne contenant qu'une couronne laisse une foule de questions en suspens.

Cassandre Boileau (Joanie Martel) a finalement confessé à Nicolas (Christophe Payeur) et au lieutenant Bastarache (Denis Marchand) l'existence d'un 5e enfant mort. Sous l'émotion, la mère de famille a admis l'avoir noyé, pour le libérer de ses souffrances. L’aveu choc confirme l'instinct des policiers face au mystère entourant la famille et ils arrêtent les parents, fidèles d'une secte.

À la lumière de telles révélations, les quelques suspects sont sans aucun doute écartés dans l'affaire de l'orphelin.

Le facteur, Fred (Maxime Genois), qui est apparu soudainement dans les dernières semaines, prend de plus en plus d'espace dans le scénario, comme il flirte de façon évidente avec Marie-Ève (Marie-Claude Guérin) et ne manque pas de tact face à son intérêt. Mais d'où vient-il? Serait-ce la personne qui se cache derrière les crimes et espionne les résidents?

Une scène en début d'épisode semble pointer dans une autre direction, alors qu'Alistair (Léopold Lafontaine) éprouve un malaise pendant une course avec Charlotte (Maée Jenkins) et qu'un inconnu s'arrête pour les aider. Si la chevelure de ce dernier lui confère des allures de jeune Luc Tougas (Stéphane Gagnon), c’est le long regard qu'il échange avec la fille d'Élisabeth avant son départ vers la maison qui nous donne l'impression que son apparition ne se limitera pas à un rôle de figurant si innocent.

Quant à Agnès (Noémie O'Farrel), perdra-t-elle son bébé? Et qu'arrivera-t-il d'Élodie (Julianne Côté), encloisonnée au sous-sol, dont l'état s'aggravait?

Charlot est-il réellement mort? Assistera-t-on à une résurgence du mouvement religieux dévastateur pour les familles centrales de l'histoire?

Chose certaine, l'intrigue laissée en suspens nous rend impatients de découvrir la suite! Voyez ci-bas quelques commentaires des fans sur Facebook.