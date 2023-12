Découvrez les premières images de Christine Lamer dans Sorcières

C'est en janvier prochain que vous aurez l'occasion de découvrir un nouveau personnage dans la série Sorcières, interprété par nulle autre que Christine Lamer. Depuis plusieurs années, celle-ci se fait rare sur nos écrans, ayant troqué la caméra pour la plume. Nous aurons l'occasion de la redécouvrir dans un rôle, celui de Clémence Labonté, qui sera au coeur d'un énorme scandale.

Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec elle la semaine dernière. Elle nous disait : « Clémence, déjà le prénom, ça sonne doux. C'est une femme qui est un peu naïve, je ne dirais pas sous la domination de son mari, mais presque. C'est une femme qui me semble naïve. Je dis ça parce que j'ai tourné seulement deux scènes en deux épisodes. En janvier, je vais tourner les suivantes. Le personnage va être un peu plus présent, parce qu'il va y avoir un énorme scandale qui va éclater. Je ne peux en dire plus! » Elle ajoute : « Les scènes qui sont écrites, ce n'est pas reposant. Ça bouge beaucoup dans cette série-là! Il y a beaucoup de revirements, de scandales. J'ai l'impression et j'espère que la Clémence, elle va se réveiller! »

Lisez notre entrevue complète avec Christine Lamer, qui revient également sur ses années à jouer Bobinette. Elle nous y donne également un indice sur le scandale qui va éclater dans la série.

Son personnage dans Sorcières se trouve à être la femme de Pierre Labonté et la mère de Philippe Labonté, joués respectivement par Carl Béchard et Patrick Drolet. Ceux-ci semblent en effet cacher un énorme secret depuis le début de cette première saison, sans trop en dévoiler pour les téléspectateurs. De son côté, Beth (Marie-Joanne Boucher) suspecte quelque chose. Elle a d'abord cru en une infidélité de son mari, mais les choses semblent maintenant pointer ailleurs. Que découvrira-t-on?

Le personnage de Christine Lamer, que nous pourrons voir dès le 22 janvier, sera au coeur des révélations qui vont éclater dans la deuxième moitié de saison.

Vous pouvez d'ailleurs découvrir les premières images de son personnage ci-dessous.

À 70 ans (elle ne cache pas son âge), la comédienne est splendide et en grande forme, comme elle nous ne confirmait récemment!

Ce sera un grand bonheur de découvrir cette Clémence Labonté dans la suite de la série annuelle.

