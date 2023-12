Elle nous parle de son personnage : « Clémence, déjà le prénom, ça sonne doux. C'est une femme qui est un peu naïve, je ne dirais pas sous la domination de son mari, mais presque. C'est une femme qui me semble naïve. Je dis ça parce que j'ai tourné seulement deux scènes en deux épisodes. En janvier, je vais tourner les suivantes. Le personnage va être un peu plus présent, parce qu'il va y avoir un énorme scandale qui va éclater. Je ne peux en dire plus! » Elle ajoute : « Les scènes qui sont écrites, ce n'est pas reposant. Ça bouge beaucoup dans cette série-là! Il y a beaucoup de revirements, de scandales. J'ai l'impression et j'espère que la Clémence, elle va se réveiller! »

Christine Lamer nous explique avoir tourné, jusqu'à maintenant, dans deux épisodes de la série. Vous pourrez voir ceux-ci à compter de janvier à TVA, plus précisément dès le 22 janvier, car les scènes de la comédienne figureront dans le 16e et le 19e épisode. Plus encore, d'autres scènes sont à son horaire, puisque son personnage s'illustrera jusque dans la finale de cette première saison, prévue pour le printemps 2024.

« Ça vient avec une excitation et un bonheur. C'est tellement positif! Quand j'ai tourné la première scène dans Les sorcières, j'étais tellement heureuse de retrouver un plateau de tournage, des camarades. Ç'a été vraiment un beau retour », nous explique la comédienne d'emblée. « Lorsqu'on quitte le petit écran, les gens pensent qu'on a pris notre retraite, ce qui est loin d'être le cas. Comme comédienne, tant qu'on a la santé, on peut travailler. »

Les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu constater que les personnages de Philippe Labonté, joué par le formidable Patrick Drolet, et son père Pierre (Carl Béchard) semblent cacher un énorme secret depuis le début de la saison. Nous avons eu bien peu de détails à ce sujet jusqu'à maintenant, mais nous comprenons que le secret va éclater en deuxième moitié de saison.

J'ai eu le bonheur de travailler avec Carl Béchard, Patrick Drolet, Marie-Joanne Boucher. L'équipe, elle est extraordinaire!

La comédienne ne peut s'empêcher de sympathiser avec Patrick Drolet, qui incarne ici un personnage pour le moins fielleux, comme c'était son cas à elle dans L'Or du temps : « Moi, quand j'étais dans L'Or du temps, je faisais la méchante, la bitch. Je me faisais dire ça par les téléspectateurs, les gens que je croisais, "vous êtes méchante". Je leur répondais "c'est le rôle". Parce qu'évidemment, Patrick Drolet dans la vie, il n'est pas méchant, il n'est pas sournois. Quand on se fait dire ça, on réussit donc à rendre le personnage que les auteurs veulent bien qu'on joue. »

Que pouvait nous dire Madame Lamer sur ce scandale qui éclatera? Voici ce que nous avons réussi à savoir :

Les gens vont se dire que ça arrive tous les jours dans le monde. C'est une horreur qui arrive tous les jours, on l'entend tous les jours.

Christine Lamer salue d'ailleurs le travail des créateurs de cette série, qui marient à l'écran le travail d'une nouvelle génération de comédiennes et comédiens à celui d'actrices et acteurs d'expérience : « C'est formidable Les sorcières, c'est formidable de nous faire revenir, nous les vieux. Il y a des retours comme le mien, comme celui de Louise Laparé. Je crois que les gens sont contents de nous retrouver. »

Plus généralement, Christine Lamer nous confie : « Je suis en forme, j'ai eu 70 ans. J'ai une nouvelle décennie, une nouvelle tête aussi parce que j'ai les cheveux un peu plus courts et naturels. Non, ce n'est pas une teinture. C'est ma couleur de 70 ans. Je plaisante en disant que c'est mon second début à la télé. J'ai dépassé les 50 ans de carrière. Mais j'arrive avec un bagage garni. »

Par ailleurs, en réfléchissant à sa généreuse carrière en télévision, la comédienne ne peut s'empêcher de citer ce souvenir comme l'un des plus marquants : « Marquant, c'est sûr qu'on me parle toujours de Bobinette. Parce que c'est le début de ma carrière. Bobinette, c'était non seulement un magnifique personnage à interpréter, mais à manipuler, car j'étais marionnettiste. C'est sûr que chaque rôle, chaque chose que j'ai faite à la télé était un bonheur, mais celui-ci est peut-être le plus marquant pour moi. »

Ce sera un immense plaisir pour nous, et bien des téléspectateurs, de la retrouver dans Sorcières cet hiver.

