L'or du temps

À la mort de son père, Sophie De Bray veut se hisser à la tête des entreprises familiales. Toutefois, son frère, un homme faible et alcoolique, lui conteste ce riche héritage paternel. Sophie parvient à ses fins, ce qui suscite l'amertume de son frère et le pousse à la vengeance, quitte à mettre la compagnie en danger. De multiples intrigues se nouent entre les membres du clan De Bray et leur entourage. On retrouve le fils de Sophie, Jean-Philippe, l'opportuniste Richard Pincourt, son nouvel amant et conseiller spécial qui deviendra son mari, ainsi qu'une foule de personnages dont certains ne lui veulent pas que du bien.