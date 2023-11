Sorcières : Un revirement de situation attend Agnès et Mathis

Entre des journées de tournages sur Bellefleur, des prestations au théâtre avec White Horse, des projets d'écriture et son entreprise de production, Guillaume Laurin est bien occupé. En entrevue avec nous, il a tout de même pris le temps de nous parler de son expérience sur Sorcières... et nous dévoile du même coup quelques pistes pour l'avenir de son personnage.

Dans le dernier épisode avant le départ pour la pause des fêtes, après un ébat d'infidélité, Agnès (Noémie O'Farrell) craignait perdre son bébé. Mathis apprenait la grossesse de son amante de façon plutôt chaotique alors qu'elle lui demandait de la mener d'urgence à l'hôpital. La coach s'est accrochée à son mensonge, plaidant s'être fait inséminer. Son partenaire d'affaires, à son chevet, semblait se poser des questions et le comédien qui l'incarne nous affirme que la vérité sera bientôt dévoilée.

« Il y a des avancées. Où j'en suis dans ma préparation, les choses sont sues. On est au moins sur la même longueur d'onde, par rapport à ma paternité. »

Ce ne sera pas plus simple, de ce que j'en sais.

Enfin, la clarté vient souvent avec des émotions fortes. Guillaume poursuit ses explications : « Comment on va naviguer là dedans, c'est autre chose. C'est compliqué et frustrant. »

« Je pense qu'Agnès va être confrontée. Il n'y a pas juste elle. Moi aussi, je vais commencer à la brasser, la bousculer », dit l'interprète. Son personnage semblait en effet très attaché à celle dont le cœur est pris par une autre.

Je sais et je peux vous garantir, j'ai lu mes derniers textes, c'est surprenant pour Agnès et Mathis!

Pour la suite de la saison, on peut s'attendre à le retrouver plus fréquemment à l'écran, comme Guillaume a plus de dates de tournage prévues à son horaire.

Il affirme d'ailleurs que les journées de plateau sont agréables. « Il y a beaucoup de liberté, ça va vite, mais on sent jamais qu'on est trop rushés. » Il souhaitait travailler avec la réalisatrice, Myriam Verreault, depuis longtemps. « C'est celle qui a fait "À l'ouest de Pluton" et "Kuessipan", deux de mes films préférés. "À l'ouest de Pluton", je fais du cinéma à cause de ça. C'était sur ma "bucket list" de gens avec qui je voulais travailler. De la retrouver là, même si Mathis c'est un plus petit rôle, j'embarque à fond pour pouvoir bosser avec elle. » Il souligne aussi le travail de Ian Lagarde, un réalisateur qu'il admire. « Je trouve que la facture visuelle monte d'une coche pour les hebdomadaires au Québec. »