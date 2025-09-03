Ce populaire comédien de Sorcières se joint à la distribution de Lakay Nou

Dans le cadre du lancement de sa programmation 2025-2026, Radio-Canada dévoilait en grande pompe des détails concernant la troisième saison de Lakay Nou, qui doit d'abord atterrir sur l'Extra d'ICI Tou.tv à compter de janvier avant une diffusion à Radio-Canada.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec l'un des auteurs et comédiens dans la série, Frédéric Pierre, qui nous confirme l'arrivée d'un formidable comédien dans la distribution.

En effet, Patrick Drolet (voir sa photo ici), qui a fait la pluie et le beau temps dans Sorcières, viendra interpréter un animateur de télévision, jumelé au personnage d'Henri Honoré pour une nouvelle chronique culinaire.

Aussi habile dans le drame que la comédie, Patrick Drolet décroche un rôle davantage du côté comique cette fois, comme nous l'explique Frédéric Pierre : « Patrick Drolet vient nous jouer Jeff, qui est l'animateur de cette fameuse émission de cuisine où Henri va se ramasser à être chroniqueur. Il est animateur et producteur, il prend les choses en main, il propose des affaires à Henri, et ça va trop vite pour Henri. C'est un gars un peu à double face. Quand le kodak est allumé, hey, c'est le perfect guy! Une fois le kodak éteint, le gars est blasé, il haït sa job. »

Il poursuit : « Il a mis beaucoup du sien, je l'en remercie. C'était très drôle, c'était très le fun. »

Découvrez ici le synopsis de cette troisième saison, que nous attendons d'ailleurs avec impatience : La famille fait face à une grave menace : la fermeture de la rue commerciale pour des travaux, paralysant l'activité du Lakay Nou. Myrlande (Catherine Souffront), déterminée à sauver les commerces du quartier, se lance dans une bataille juridique et politique. Henri (Frédéric Pierre) voit sa carrière prendre un tournant inattendu quand un lapsus embarrassant lors d'une chronique culinaire le propulse à la célébrité virale. Une embolie pulmonaire envoie Papi (Fayolle Jean) à l'hôpital, le forçant à confronter sa mortalité. Malia (Kiara Gaudin), entrée dans la préadolescence, échoue à un examen de français, provoquant l'intervention catastrophique de Papi comme tuteur. Jude (Stanley Exantus) connaît une rupture avec sa petite amie Évelyne (Cindy Charles) et se retrouve partagé entre ses responsabilités au restaurant et sa vie sociale. Judeline (Catherine-Audrey Volcy), de retour de New York, prend une décision qui forcera toute la famille à confronter leurs valeurs et préjugés. Parnel (Marcel Joseph) tente maladroitement de créer des liens entre Myrlande et son demi-frère Olivier (Jonathan Diad Daniel), et se lance dans les applications de rencontres après sa séparation. Et Manmi (Mireille Métellus) se pose des questions quant au legs qu’elle laissera sur cette terre.

Face à ces nouvelles responsabilités, aux soubresauts familiaux et au nid qui commence à se vider, Henri et Myrlande devront réaffirmer leur devise : "Us against the world". Car ils en auront grand besoin!.

Avez-vous aussi hâte que nous de voir cette suite?