Le dernier épisode hebdomadaire de janvier, dans Sorcières mettait en scène les grandes présentations des soeurs à la famille banlieusarde d'Élisabeth (Marie-Joanne Boucher). Si on semble assister à une accalmie au sein du très explosif duo que forment Beth et Philippe, préparons-nous à voir le tout « ré-éclater », comme nous expliquent les auteurs de la série Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet.

Pendant ce temps-là, les trames des enfants qui en vivent les répercussions se clarifieront, elles aussi.

On a pu voir Charlotte tomber amoureuse d’un gars, Christian, mais ça, ça sème son lot de problèmes. On ne peut pas trop en dire sur Christian, mais ça s’en va vers quelque chose. Ce qu’on a vu, c’est que Charlotte a menti sur son âge avec lui. On s’en va vers de quoi avec lui, on la sent très en amour. En plus, elle se base sur le tarot. Elle pense que c’est un signe si elle l’a rencontré, mais qu’est-ce que ça va amener vraiment?... Ce ne sera pas une relation saine.

Quelques fins téléspectateurs ont flairé quelque chose d'inquiétant dans la présence du mystérieux personnage (Thomas Vallières) dès sa première apparition à l'écran. Ceux qui signent l'histoire nous assurent qu'on finira par en savoir plus sur lui, mais ils ne peuvent s'aventurer davantage à nous en dévoiler sur sa présence. Ça ne fait que confirmer nos doutes, sa présence est loin d'être anodine. Fera-t-il vivre à Charlotte (Maée Jenkins) le même genre d'horreurs qu'a vécues Élisabeth à l'adolescence, dans la commune? Certains ont aussi soulevé la piste que Christian pourrait être Charlot...

Le très mignon Alistair (découvrez-en plus sur Léopold Lafontaine, un jeune talent issu d'une famille d'artistes) aura lui aussi son lot de problèmes. La table est mise depuis un moment maintenant et il est clair que le fils est atteint d'un trouble du comportement alimentaire. « Ça, ça va continuer », disent les auteurs. D'ailleurs, on applaudit la sensibilité de la production d'avoir attribué cette pierre d'achoppement au narratif du garçon, comme il s'agit d'un enjeu bien réel auquel tous genres confondus peuvent faire face. « C’est en hausse, les troubles alimentaires, chez les garçons. On parle d’un garçon pour trois filles chez les enfants. À l’adolescence, c’est plus commun chez les filles, à l’âge adulte aussi, chez les femmes, mais dans les tendances des dernières années, il y a une hausse chez les garçons. Ça prouve aussi qu’on est dans une époque où l’image, le rapport au corps est beaucoup plus large », explique Marie-Josée Ouellet, à qui l'on doit cette initiative.

Avec ses hauts et ses bas, l'avenir n'est pas promis pour les parents d'Alistair et Charlotte dans cette demi-saison. Les auteurs nous racontent ce qui les attend : « La famille élargie, on va la sentir recommencer à se souder et Beth c’est une fille de famille. [Elle] veut donner l’apparence d’une famille solide, mais c’est tout sauf solide. Et il y a Phil, qui dit qu’il veut faire des efforts, mais c’est un gars contrôlant et Beth est un peu retombée dans ses patterns. On peut bien se douter que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. C’est un couple qui va encore avoir de la difficulté à communiquer, qui va encore avoir des secrets. » On comprendra mieux ce que cache le mari. « Du côté de Beth, l'un des gros enjeux moteurs de sa famille, c’est que ça commence à se préciser, entre Phil et son père. On va aller à fond dans cette trame-là. Ça va inclure Beth et ça va secouer la famille Labonté-Lussier, parce que ça sera pas sans conséquences pour toutes les parties de cette famille-là », dit Germain Larochelle.

D'ailleurs, même si les nombreux télévores adorent détester le personnage qu'interprète Patrick Drolet, le public semble très accroché au couple, certains souhaitant les voir se séparer, d'autres, remplis d'espoir de les voir battre des ailes à nouveau. « Sorcières, c’est beaucoup d’univers, c’est souvent très macabre, alors je comprends pourquoi les gens connectent à Beth et Phil, on en connaît tous un couple toxique comme ça », nous dit Germain Larochelle en entrevue.

Enfin, les auteurs confirment tout de même que « Phil va continuer longtemps dans la série ». Et la coautrice, Marie-Josée Ouellet témoigne du même coup de son appréciation du comédien « Il campe Phil au-delà de nos attentes. C’est un des personnages qu’on trouve le plus savoureux à écrire Germain et moi, parce que c’est des dynamiques complexes. C’est pas juste un méchant, il est beaucoup plus nuancé que ça. Ce qu’on offre au public, c’est beaucoup ses mauvais plis, mais vous allez voir pendant la deuxième moitié de saison, Phil va être confronté à des épreuves sur le plan personnel, pas juste lié avec son père, mais avec Beth avec ses enfants et on va voir le vrai papa ressortir. On a de belles scènes qui s’en viennent d’ici la fin de la saison. »

