C'est toute qu'une finale que les auteurs et la distribution de Sorcières réservaient aux fans en ce lundi férié.

En effet, la première saison s'est conclue en refermant la boucle sur plusieurs mystères. Comme l'auteur nous le promettait, il reste toutefois encore des questions à élucider.

Résumons les événements du dernier épisode.

Pierre Labonté (Carl Béchard) s'est finalement fait arrêter pour agression sexuelle et Philippe (Patrick Drolet), en découvrant la somme d'argent que Beth (Marie-Joanne Boucher) a récupéré de Julie, l'accuse de briser leur famille avant de la mettre à la porte. La scène frappe quand Charlotte (Maée Jenkins), qui assiste à la querelle, se porte à la défense de sa mère, malgré son choc et son incompréhension face aux accusions portées envers son grand-père. Une leçon importante en ressort : l'importance de dénoncer.

Le public s'est d'ailleurs enflammé, commentant la scène sur le Web.

« Philippe est complètement aveugle de protéger son père comme ça... il a été élevé pour se sentir supérieur aux autres... "intouchable"... mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut dénoncer, c'est important !!! »

« Philippe ! Non mais... »

« Ben bon pour lui... il est temps qu'il paie pour ce qu'il a fait! »

Charlotte, dévastée, s'est vidée le coeur à son « ami », Christian (Thomas Vallière) et dans un moment de tendresse, il lui a donné un baiser. Rappelons qu'il est de plusieurs années son aîné, qu'elle a menti sur son âge et que nous avons cette impression qu'il se trame quelque chose de louche avec son personnage depuis le début... À suivre.

Du côté de la grande ville, Agnès (Noémie O'Farrel) a dû accoucher de son bébé dont le coeur ne bat plus. C'est Élodie Parenteau (Julianne Côté), qui la retrouve, intoxiquée par l'alcool, avant qu'elle lui lance « Je n'ai pas eu de mère et je ne méritais pas d'en être une ». Ouf. Quel moment intense!

Une drôle de dynamique s'installe aussi avec Élodie, qui prend tout à coup soin de sa thérapeute, lui confiant dans ce moment de vulnérabilité ses sentiments inavoués envers elle. Le flair de Sophie (Lamia Benhacine) ne trompait pas, après tout. La jeune employée aperçoit par ailleurs l'acte de vente de Selva, qu'Agnès a dû signer dans le coup de l'émotion, mais ne dit rien. On imagine bien qu'il y aura des représailles à tout cela.

Du côté de Joanne (Céline Bonnier), une altercation avec son amour d'adolescence la pousse à aller au bout de ses théories. « Je vais te régler ça cette histoire de prophétie-là. » Elle en vient à la conclusion que Fred serait un descendant de la commune et potentiellement un pantin de Michael et Louise, toujours vivants. Elle décide de suivre une piste en Ohio et tentera de les retrouver. Elle cherche aussi sûrement à fuir, puisque Luc, inquiet pour sa conjointe portée disparue, allait dénoncer ce qu'il savait sur Fred à la police.

À Sainte-Piété, l'action s'est aussi multipliée, confirmant au passage quelques théories établies par les téléspectateurs. Véronique (Julie Roussel) a avoué à Luc (Stéphane Gagnon) qu'il est le père de sa fille... Lorsqu'elle a finalement compris que Gabrielle est la mère du bébé abandonné aux chutes.

Marie-Ève (Marie-Claude Guérin), quand à elle, a enfin décelé que Fred (Maxime Genois) est tout sauf sain d'esprit, lorsqu'il débarque au chalet avec le petit Clovis, enlevé à ses parents. En plus de lui dévoiler son obsession pour elle et l'enfant, il déballe quelques vérités sur l'espionnage qu'il a opéré dans le village, terrorisant la pauvre infirmière. En pleine nuit, elle tente de s'enfuir avec l'enfant, mais il la prend au fait et la menace d'une arme. On dirait que ça pourrait mal finir, tout ça.

À la lumière de ces diverses scènes, l'identité du père du bébé est encore dans l'ombre et les motifs de Fred restent flous. Tente-t-il de rallumer la prophétie ou est-ce un simple fou furieux? Les internautes ont leurs pistes.

«Fred serait né après la dissolution de la commune. ça aurait du sens que ce soit le fils de Michael et Louise, donc le demi-frère de Jo. »

« N’oublions pas le gardien de sécurité de la résidence de Madeleine. C’est peut-être lui le père du bébé. Gabrielle allait visiter sa grand-mère en cachette. Est-ce Charlot ou alors le fils d’un autre disciple? »

« L’agent de sécurité a quelque chose à avoir dans l’histoire de la secte mais pas encore certaine comment. »

Les dernières secondes nous laissent bredouilles, alors qu'une silhouette, de dos, arrose des plantes. Des plantes prenant racine dans une glacière... Mais pas n'importe laquelle. Celle que nous avons pu voir plus tôt dans la saison, ayant servi à enterrer le petit Charlot. Et c'est ainsi que la production laisse planer le mystère jusqu'à la rentrée!

Le public, qui aura été dur à convaincre, semble en grande majorité charmé par ce premier chapitre qui se ferme.