Photo : Justin Morissette et son amoureuse connue vont encourager le projet d'un ami

Ce dimanche, pour la première médiatique du film Crise d'ado au Théâtre Maisonneuve, les membres de la distribution de la série Premier trio étaient réunis.

Le but : venir encourager leur collègue Iani Bédard, qui tient la vedette du film Crise d'ado.

C'est ainsi que nous avons pu croiser Justin Morissette avec son amoureuse, la comédienne Rosalie Loiselle. Ceux-ci font tous les deux partie de la distribution de Premier Trio, avec Iani Bédard et Constance Munger qui était aussi présente.

Voyez les photos ci-dessous.

Les amoureux étaient tout sourire!

Dans Crise d'ado, quatre jeunes rebelles ne reculeront devant rien pour retrouver un chat perdu, quitte à mettre leurs vies en danger. Confronté à un policier téméraire (Réal Bossé) et à une gardienne déchue (Sonia Vachon), le héros de la bande (Iani Bédard) n'aura d'autre choix que de briser toutes les règles et de faire preuve d'ingéniosité pour en arriver à ses fins. Refusant d'abandonner les recherches, cette crise le replongera dans une blessure enfouie au fond de lui qu'il n'a jamais acceptée, à savoir la disparition de son père. Crise d'ado nous propose une aventure à la fois drôle et touchante où tous les coups sont permis.

Anne Lapierre, Maxime Morin, Emmanuel Bilodeau, Laurent-Christophe de Ruelle, Sonia Vachon, Réal Bossé, Antonin Bouffard, Rose Choinière, Vanel Lavoie et Iani Bédard composent la distribution du film, écrit par Adrien Bodson et Marc-André Lavoie. Ce dernier réalise aussi le projet.

Le film prendra l'affiche partout au Québec à compter de ce vendredi 21 février.

PSST! Saviez-vous que le film Crise d'ado a eu un effet Cupidon? Les comédiens Iani Bédard et Rose Choinière, qui s'y donnent la réplique, sont tombés amoureux pendant le tournage et forment désormais un couple! Voyez-les ensemble dans la troisième photo ci-dessous. Que c'est beau l'amour!