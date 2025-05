Un incendie ravage le chalet de ces deux comédiennes québécoises

Dimanche, le chalet que possédaient ensemble les comédiennes Catherine Proulx-Lemay et Noémie Yelle a été emporté par les flammes.

C'est via une publication sur les réseaux sociaux de l'auteur-compositeur-interprète Jean-François Taillon, conjoint de Catherine, que les médias et le public ont appris la nouvelle. L'incendie serait d'origine électrique.

La comédienne Noémie Yelle s'est exprimée mardi sur le sujet :

« Comme les médias sont au courant sans que nous ayons pu contrôler le message, je me permets ce statut vous informant que oui, notre chalet, que plusieurs d’entre vous avez apprécié autant que nous, est passé au feu dimanche soir. Tout le monde est ok, nous étions assurées, tout va aller. Merci de votre soutien les amis. Cath et moi apprécions votre présence et vos bons mots. Nous prenons le temps de respirer, de mesurer l’impact et vous reviendrons. Merci de comprendre si nous ne répondons pas illico… Merci de votre respect.

X »

Bien des vedettes québécoises et amis des deux actrices leur ont transmis leur soutien.

« Ouf! Tout le monde est sain et sauf thank god. Courage pour la suite les belles. ❤️❤️ », écrivait notamment Alexandra Diaz.

Nos meilleurs souhaits de réconfort vont à Catherine et Noémie.