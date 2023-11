La 3e et dernière saison de Sans rendez-vous est disponible et c'est aussi bon qu'on l'espérait

Sans rendez-vous trône au sommet de nos coups de coeur télévisuel des dernières années.

Bien peu de séries sont parvenues à nous séduire avec autant d'intensité. Elle fait même partie de ces émissions cultes qu'on peut regarder en rafale et en reprise sans jamais se lasser. C'est le parfait antidote à la neurasthénie ambiante!

La troisième saison débarque sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv en ce jeudi 2 novembre et nous ne pourrions être plus excités de découvrir la suite (et la fin 😫) des aventures, souvent rocambolesques et toujours divertissantes, des employés de la clinique Lafontaine.

Rassurez-vous d'emblée, la série n'a pas perdu de son punch, même si son autrice a un agenda beaucoup plus rempli qu'au début de ce projet. Rappelons que Marie-Andrée Labbé est la brillante scénariste derrière la quotidienne STAT, aussi produite par Aetios. Son écriture moderne, colorée et surtout hilarante permet à la comédie de briller hors des sentiers battus. L'autrice explore d'innombrables tabous de notre société avec finesse et discernement.

En plus des quelques protagonistes dysfonctionnels qu'on retrouve avec plaisir (dont la très convaincante Magalie Lépine-Blondeau et la touchante Fabiola N. Aladin), une série de personnages secondaires viennent se greffer à la distribution. Dans les trois premiers épisodes, que nous avons eu l'occasion de découvrir en primeur, on rencontre une mère, jouée par Élyse Marquis, gênée par la puberté et la découverte de la sexualité de son adolescent, et une érotomane (Marilou Morin) convaincue qu'elle forme un couple avec Jean-Philippe Wauthier. Ces deux histoires amènent leur lot de rires et de malaises, le parfait mélange Sans rendez-vous.

Au cours de la saison, les téléspectateurs seront aussi amenés à suivre deux jeunes atteints de trisomie qui veulent vivre leur sexualité librement, un influenceur misogyne et un homme trans aux prises avec un lourd problème de SPM. Ça promet!

Pour vous faire oublier le froid qui a pris d'assaut notre Québec cette semaine, lancez-vous tête première dans la folie réconfortante de Sans rendez-vous!

Les dix épisodes de la 3e saison de Sans rendez-vous sont disponibles dès maintenant sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv et seront diffusés sur ICI Télé cet hiver.