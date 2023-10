Dans une galaxie près de chez vous : Matthieu Pepper vivra le rêve en rassemblant l'équipage du Romano Fafard

Ainsi, les principaux comédiens de la franchise seront réunis pour nous présenter l'envers du décor de ce projet qui a marqué toute une génération. Les trois chapitres de 60 minutes entraînent le public dans les coulisses et reviennent sur les répliques emblématiques, les scènes mémorables, les costumes inusités, les nombreux pogos du personnage de Bob et les décors aux allures futuristes.

Sur ses réseaux sociaux, Matthieu Pepper indique, enthousiaste : « JE NE PEUX PAS CROIRE!

J'ai le privilège d'animer un documentaire sur les 25 ans de DANS UNE GALAXIE PRÈS DE CHEZ VOUS!!

Je veux comprendre pourquoi cette série a été aussi marquante, je veux mettre en lumière le travail acharné de ses créateurs, je veux parler encore et encore de cette série qui a marqué mon adolescence!

Très heureux de travailler avec la gang de Zone3 sur ce magnifique projet! »

Le tournage est déjà débuté, mais il faudra patienter jusqu'en 2024 pour voir le résultat, parce comme le dirait le Capitaine Charles Patenaude : « Rien ne sert de courir… car l’autobus est déjà passé ».

Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de Mission est réalisée par Etienne Fournier et produite par Zone3 en collaboration avec Bell Média.

Nous avons croisé Claude Legault dernièrement, qui nous disait à propos du 3e film de la franchise Dans une galaxie : « Là, la SODEC a embarqué pour le financement. C'est déjà bon signe. Quand on va déposer après ça, ça va être dans les mains des institutions. Si les institutions nous financent, on y va. Si elles ne nous financent pas, on n'y va pas. Je n'ai pas assez d'argent pour le payer de ma poche. Mais on a vraiment l'intention d'aller de l'avant. »

Parions que cette série documentaire de CRAVE est un autre beau présage que ce troisième va se concrétiser bientôt.