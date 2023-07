On pourra voir la fillette de 3 ans d'une comédienne bien connue dans la 3e saison de Sans rendez-vous

Lundi, la comédienne Mirianne Brûlé annonçait qu'on allait pouvoir voir son adorable fillette à la télévision québécoise.

En effet, l'enfant de 3 ans jouera une scène avec sa maman dans la troisième saison de Sans rendez-vous.

On apprend donc du même coup de Mirianne Brûlé sera de la distribution de cette série qu'on adore!

« De la voir si heureuse et fière a gonflé mon coeur de maman. Des moments partagés spéciaux et précieux. Elle a beaucoup connu le métier et la passion de la cuisine de son papa, maintenant elle a une petite idée du mien ❤️ », écrit la fière maman sur Instagram.

On peut d'ailleurs voir quelques extraits des scènes tournées avec Magalie Lépine-Blondeau à la fin de la vidéo ci-dessous.

Mirianne Brûlé partage beaucoup de contenus sur sa fillette sur ses réseaux sociaux, et on craque chaque fois qu'on voit apparaître la bouille de Camila. Voyez une photo de famille au bas de l'article.