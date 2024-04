France Beaudoin s'allie avec une comédienne connue pour sa première série de fiction

Les médias étaient convoqués ce mardi pour une magnifique annonce du côté de Radio-Canada. Pour l'occasion, plusieurs artistes et artisans que vous adorez étaient présents, pour dévoiler une nouvelle série intitulée Veille sur moi.

Il s'agit d'une première fiction pour la boîte Pamplemousse média et pour les productrices exécutives France Beaudoin et Marie-Hélène Laurin.

C'est Guylaine Tremblay qui a eu l’idée originale de Veille sur moi, une fiction dans laquelle elle incarnera une grand-mère qui dispute la garde de son petit-fils de quatre ans à sa fille dysfonctionnelle, jouée par Pascale Renaud-Hébert.

C'est d'ailleurs Pascale Renaud-Hébert (coautrice de M'entends-tu? et In Memoriam) qui signe les textes de ce projet qui promet de viser le coeur.

Pour l'occasion, le réalisateur Rafaël Ouellet (Virage - Double faute, Aller simple : Survivre) sera derrière la caméra. Le début du tournage est prévu pour le 6 mai prochain et la série en 6 épisodes de 60 minutes sera disponible sur ICI Tou.tv Extra à l’automne 2024.

La série mettra également en vedette Jérôme Hébert, Rose-Marie Perreault, Karine Gonthier-Hyndman, Luc Senay, Guillaume Laurin, Étienne Lou, Reda Guérinik, Kathleen Fortin et Fabiola Nyrva Aladin.

Veille sur moi, c’est l’histoire de Maggie (Guylaine Tremblay) et de son petit-fils Zack (Jérôme Hébert), dont elle s’occupe seule depuis trois ans, soit depuis que sa fille Corinne (Pascale Renaud-Hébert) lui a confié l’enfant en disparaissant dans la brume avec Joey (Guillaume Laurin), son conjoint toxique. Mais voilà qu’un après-midi, Zack et Maggie voient leur quotidien complètement chamboulé quand Corinne revient, maintenant sobre et séparée de Joey, avec la volonté de se reprendre en main et de s’occuper de son fils. Ce retour autant craint que souhaité sera lourd de conséquences. Veille sur moi est un drame social qui nous plonge dans un milieu modeste pour nous faire vivre la complexité que représente la protection des droits de l’enfant. Un récit captivant, rempli de vérité et d’espoir, de moments déchirants et d’humanité.

En rencontre de presse, France Beaudoin explique avoir reçu un appel de Guylaine Tremblay, un soir tard, pour lui parler de cette idée qui murissait dans sa tête. La productrice y a vu un formidable potentiel. De l'autre côté, Guylaine Tremblay explique avoir été nourrie par la nouvelle personnelle qu'elle allait être grand-mère pour avancer dans ce projet.

Serez-vous au rendez-vous? Chose certaine, avec cette équipe toute étoile, devant comme derrière la caméra, les choses s'annoncent particulièrement prometteuses!