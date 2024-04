Guylaine Tremblay : La soixantaine, la liberté (entrevue)

À 63 ans, Guylaine Tremblay est exactement là où elle doit être.

Dans quelques jours débuteront les tournages de Veille sur moi, une série qu'elle a imaginée. La comédienne se confie en entrevue sur l'abandon dont elle sait faire preuve aujourd'hui, alors qu'elle suit son cœur et son instinct.

« Arrivée à 60 ans, je me disais que j'étais à l'âge où j'essaye des trucs. Donc, le fait d'avoir des idées et d'avoir maintenant l'espèce d'abandon pour dire "Je vais en parler. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas." »

Dans Veille sur moi, une fiction dont la sortie est prévue à l'automne 2024, Guylaine incarnera une grand-mère qui dispute la garde de son petit-fils de quatre ans à sa fille dysfonctionnelle. Lisez plus de détails.

Tout apparaissait à l'actrice culte comme une piste la guidant vers ce concept. « Cette situation-là d'une grand-mère qui est avec son petit-enfant et qui l'élève, je me disais que c'était dans l'air du temps pour moi. Il me semble que toutes mes lectures m'amenaient à ça. J'ouvrais le journal, je lisais un article là-dessus. J'entendais une entrevue quelque part, je voyais un grand-père qui disait : "moi, suite à la séparation de ma fille avec son conjoint, on n'a plus le droit de voir l'enfant". Puis là, ça s'est mis à germer dans mon cerveau en me disant "on est tellement en amour avec ces enfants-là! Imagine l'horrible drame quand on te dit que tu ne peux plus le voir, tu ne peux plus t'en occuper." C'est à force d'être exposée à ça que ma réflexion est venue, parce que je me disais qu'un jour je serais peut-être grand-mère. Je ne savais pas que trois semaines après, ma fille allait m'annoncer que… La vie changerait. »

La proposition s'est retrouvée dans la cour de la productrice France Beaudoin, une amie, qui cherchait justement à se lancer en fiction avec son équipe chez Pamplemousse « Il ne peut pas y avoir une meilleure personne que France pour que je lui expose mon idée. Elle va être franche avec moi », avait raisonné Guylaine.

Tu sais, des fois dans la vie, ça se passe comme ça. On dirait que tout ce que tu absorbes te dirige vers un but.

Guylaine Tremblay est devenue grand-mère en septembre 2022. « Je comprends maintenant dans mes cellules ce que ça me ferait, si on m'enlevait le droit de voir cet enfant-là. Ce serait la plus grande peine de ma vie. »

C'est à Pascale Renaud-Hébert que l'idéatrice et la productrice ont confié le mandat d'écrire la série. « J'aime tellement son sens du dialogue, comment elle écrit. Je me disais, "c'est elle, c'est elle!" Il faut suivre ses intuitions dans la vie. » En lui demandant pourquoi elle ne souhaitait pas l'écrire d'elle-même, elle nous répond tout bonnement que ce n'est pas là-dedans que se trouvait son défi. « Je ne sais même pas si j'avais le talent. Puis je n'avais pas l'espace. Je n'avais pas l'espace pour ça, parce que justement, je ne voulais m'occuper de ma petite-fille. »

La nouvelle grand-maman, qui avait déjà une relation solide avec ses deux filles adoptées, décrit son lien avec la pouponne, qu'elle s'efforce à cajoler un maximum, comme le « bonheur total ». Ces émotions qu'elle rencontre, elles contribueront d'autant plus à affranchir sa performance dans la série.

Il va de soi que ce rôle, il en sera un marquant aux yeux de la comédienne. Mais des personnages à jouer, il lui en reste plein d'autres à découvrir. « Il y aura toujours des envies pour moi, mais maintenant, ce qui compte, c'est de raconter une histoire que je trouve importante, belle. [...] Faire œuvre utile. Bien, à notre modeste façon, on peut faire ça avec cette histoire-là. Pour moi, ça, ça devient important. »

Oui, Guylaine Tremblay a toujours été intuitive, mais à 63 ans, cette confiance est libératrice.

Quand j'étais plus jeune... tu te fais moins confiance. Maintenant, j'ai l'abandon de faire, au pire, ça ne marchera pas, et c'est tout... Mais, je suis ça [mon instinct] beaucoup. Ça fait 40 ans que je travaille, déjà. Mais... C'est ça qui est extraordinaire dans ce job-là, c'est que, pour moi en tout cas, le plaisir, il est intact. J'ai autant d'excitation que quand je suis sortie de l'école puis que j'étais engagée pour les premières fois.