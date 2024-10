Rencontrez le petit Jérôme Hébert de Veille sur moi : Une nouvelle étoile est née

Avez-vous eu l'occasion de jeter un oeil sur la nouveauté Veille sur moi, dorénavant disponible sur l'Extra d'ICI Tou.tv? Dans cette proposition de coeur, tricotée par un trio féminin - Guylaine Tremblay, idéatrice et comédienne, la productrice France Beaudoin et la scénariste Pascale Renaud-Hébert, aussi comédienne - on assiste au combat d'une mère et sa fille qui se déchirent la garde d'un bambin de trois ans.

C'est dans ce contexte qu'on fait la rencontre du tout jeune Jérôme Hébert (voir ses photos ici), qui prête son joli minois au personnage de Zack Bougie, le garçon qui se retrouve au centre de ce déchirement familial. Le garçonnet, tellement mignon, présente toutes les qualités d'un comédien qui va continuer de nous éblouir pour des années à venir, alors que chacune de ses apparitions provoque un véritable serrement au coeur. Il faut une dose massive de sensibilité, d'empathie et de talent pour communiquer des émotions de la sorte. À six ans, c'est impressionnant!

Pour imaginer cette histoire, Guylaine Tremblay s'est inspirée de « la fillette de Granby », cette enfant martyre retrouvée morte dans des conditions terribles en 2019. Dans ce dossier, la grand-mère avait soulevé des inquiétudes, à répétition, sans jamais être écoutée.

Heureusement pour le petit Jérôme, Guylaine Tremblay et l'autrice de la série, Pascale Renaud-Hébert, n'ont pas voulu tomber dans de telles violences pour illustrer leurs propos. N'en reste que le jeune garçon est balloté entre plusieurs milieux de garde et déchiré entre deux personnes qu'il aime, des émotions qui ne sont pas si faciles à jouer.

Nous lui offrons donc un beau coup de chapeau et espérons le revoir bientôt dans d'autres projets.

Les 6 épisodes de 60 minutes de Veille sur moi sont en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA. La minisérie sera diffusée sur ICI TÉLÉ en janvier 2025.