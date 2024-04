Janette Bertrand choisit cette comédienne très connue pour jouer son rôle sur scène

Le coup d'envoi de la saison 2024-2025 a sonné chez Duceppe. C'est une programmation riche de talents et d'histoires qui méritent d'être vues et entendues que l'organisation dévoile aujourd'hui à ses spectateurs. Le théâtre a le don de raconter et de faire vivre la culture en toute humanité, en créant des rencontres marquantes et vivantes entre l'art et le public.

Si le catalogue des pièces révélées au grand jour pour l'occasion s'inscrit entièrement dans cette vision et que chacune d'elles trouve sa pertinence, une œuvre qui sera présentée au printemps prochain nous emballe bien particulièrement : Janette.

Dans cette mise en scène, la talentueuse Guylaine Tremblay se plongera dans la peau de l'emblématique Janette Bertrand.

L'autrice, Rebecca Déraspe, a voulu faire la lumière sur la vie de la grande battante, qui célébrera 100 ans quelques jours avant les premières représentations. Cette pièce biographique placera donc Janette dans différents moments phares de sa vie et se déroulera sous la forme de dialogues entre le personnage principal et plusieurs générations de personnages. La distribution comptera aussi Zoé Lajeunesse-Guy, Jean-Philippe Perras, Sébastien Rajotte, Phara Thibault et Cynthia Wu-Maheux.

De son vivant, Janette participera à la création de cette célébration de sa vie.

« Je n’en reviens pas » , nous disait-elle. « Je me trouve très chanceuse parce qu'habituellement, quand les êtres vivants meurent, les compliments, ils les ont après. Puis ils ne sont pas là pour les recevoir. Et ça, j'ai toujours trouvé ça injuste. Alors que là, moi, j'ai la chance d'avoir ça avant. Alors je vais pouvoir mourir. Pas de compliment pour moi... Parfait. »

Elle assiste à toutes les réunions et peut ainsi s'assurer de la conformité de l'information qui est transmise dans la pièce. Parce que la transmission, c'est ce qui aura animé son siècle sur terre et c'est aussi son legs. Madame Bertrand, pionnière du féminisme sur la place publique, aura certainement contribué à cette revendication par ses prises de paroles.

La figure incontournable de la culture québécoise a eu son mot à dire sur l'interprète de son rôle : « On a choisi Guylaine, qui semblait naturelle, parce qu'on est très près comme filles, puis on se ressemble beaucoup psychologiquement. On est pareilles à beaucoup d'endroits. Et elle est tellement bonne. » Malgré sa passion pour la direction d'acteurs, pour la suite, elle laissera l'équipe faire son travail. « Je vais être discrète, je pense. Je vais être étonnée, parfois. Je ne sais pas ce qui va arriver. J'ai hâte! »

Guylaine Tremblay, honorée, complétait :

C'est une femme à qui l'on doit tellement. Si je suis une féministe, c'est à cause de Janette. La notion d'égalité homme-femme, elle a poursuivi ça toute sa vie. C'est une sorte de féministe qui, moi, me touche tellement, sans agressivité, sans colère, avec fermeté, mais dans l'amour des autres, l'amour des hommes. Elle nous a tellement ouvert le chemin, on lui doit tant. C'est pour ça que je suis profondément touchée de faire ça, parce qu'il faut en parler, de nos héroïnes, de nos héros, ceux qui ont fait le Québec moderne.

« Moi, je veux que les plus jeunes viennent voir le show. Je veux qu'ils sachent qui est cette femme. Parce que ça n'a pas de bon sens que des filles de 20 ou 25 ou 30 ans ne savent pas qui elle est, parce qu'elles sont faites d'elle, des combats qu'elle a menés », concluait la comédienne.

Janette sera présentée chez Duceppe du 9 avril au 10 mai 2025.